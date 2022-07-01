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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /708342/شهادات-استثمار-بنك-مصر-2022- تصل-لـ-5-أنواع--اختار-اللى-يناسبك

أعلن بنك مصر عن توفير 5 أنواع من شهادات الاستثمار يختار العميل الأنسب من خلاله، في إشارة إلى تعدد مميزات شهادات استثمار بنك مصر ونسبة الفوائد عليها، ويرصد دوت الخليج كافة التفاصيل عن شهادات استثمار بنك مصر ونسبة الفائدة عليها ومايفرق كلامنهما عن الآخر.

شهادات بنك مصر

تعتبر شهادات بنك مصر من أبرز الأوعية الادخارية الموجودة في البنوك، والتي يبحث عنها العملاء كثيرا، نظرا لارتفاع قيمة الفائدة وتنوعها، إذ يلجأ الكثير من المواطنين لشرائها باعتبارها أفضل الطرق للاستثمار، إذ أنها تتيح لهم فرصة الحصول على أعلى عائد شهري في البنوك، ويتم رصدهم على النحو الآتي:

الشهادة الثلاثية

- وفر بنك مصر تلك الشهادة بعد إلغاء شهادة طلعت حرب ذات عائد 18%.

- يقدم بنك مصر تلك الشهادة بعائد 14% لمدة 3 سنوات.

- العائد سنوي ثابت يصل إلى 14%، ويصرف شهريا.

- مدتها 3 سنوات، وقيمتها تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، بدون حد أقصى.

- استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- إمكانية استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- تكون مدة الشهادة 5 سنوات.

- يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- يكون معدل عائد الشهادة ثابت طوال فترة الشهادة، بحيث يكون العائد 9% يصرف شهريًا، و 9.5% يصرف سنويًا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- تكون مدة الشهادة 7 سنوات.

- يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 750 جنيه ومضاعفاتها.

- يكون معدل عائد الشهادة ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً 9.75%.

- إمكانية استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- تكون مدة الشهادة 3 سنوات ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

- يكون معدل العائد متغير يصرف كل شهر.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة ويكون العائد متغير يوميًا.

شهادة أمان المصريين

- متاحة للمصريين الافراد من سن 18 سنة حتى 59 سنة.

- تبدأ من فئة 500 جم ومضاعفاتها وبحد أقصي 2500 جم على مستوي جميع البنوك المشاركة.

- عائد 13% يصرف في نهاية مدة الشهادة 3 سنوات بعد خصم قيمة أقساط التامين من العائد

- صرف العائد من خلال حساب العميل الحالي.

- الإعفاء من كافة المصاريف خلال شراء الشهادة.

- لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات.