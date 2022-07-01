الأرصاد تحذر ارتفاع درجات الحرارة وتناشد المواطنين ابتعدوا عن التعرض المباشر للشمس

الأرصاد تحذر ارتفاع درجات الحرارة ، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان درجات الحرارة المتوقعة في مصر خلال الأيام القادمة، حيث ناشدت بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر من التعرض المباشر لدرجات الحرارة الشديدة، حيث أشارت إلى أنه من المتوقع أن تظهر العديد من الظواهر الجوية والتي بدأت منذ أمس الخميس وتستمر حتى الثلاثاء القادم، وأشادت الهيئة بالمواطنين ضرورة عدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى مع مراعاة الالتزام بالتعليمات التي تخفف من حدة الحرارة لتجنب الإصابة بضربات الشمس أو الأعراض الصحية الخطيرة التي تتصاحبها، حيث أوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تسود موجة حارة شديدة خلال ساعات النهار وتظهر بوضوح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية والصعيد.

الأرصاد تحذر ارتفاع درجات الحرارة

وأكدت الهيئة في بيانها أن الطقس سوف يكون شديد الحرارة على السواحل الغربية وصولًا غلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولكن يصبح الطقس معتدل على جميع الأنحاء في أثناء ساعات الليل، حيث سيكون هناك ارتفاع واضح في نسبة الرطوبة بشكل تدريجي بسبب منخفض الهند الموسمي على كافة الأنحاء، وتؤدي زيادة الرطوبة إلى الاحساس بارتفاع حرارة الجو فمن المتوقع أن تتراوح النسبة ما بين 2/3 درجات، ولذلك شددت الهيئة بكافة المواطنين ضرورة محاولة التزام المنزل وعدم الخروج قدر الإمكان إلى في الظروف الطارئة.

درجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيانها الدرجات المتوقعة للحرارة على أغلب محافظات مصر والتي ترجع في ارتفاع الرطوبة وجاءت كالتالي :

القاهرة الكبرى والوجه البحري، درجة الحرارة الكبرى 34، أما الصغرى 24.

السواحل الشمالية، الكبرى 32، والصغرى 23.

شمال سيناء، الكبرى 37، والصغرى 27.

شمال الصعيد ودرجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 24.

جنوب سيناء، العظمى 37، والصغرى 27.

جنوب الصعيد، العظمى 40، والصغرى 27.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أعلنت الأرصاد الجوية في نشرتها أيضًا حالة البحرين الأحمر والمتوسط، وأوضحت أنه سيكون الطقس معتدلا ويتراوح الموج فيه ما بين 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، أو البحر الأحمر فتكون حالة الطقس معتدلًا وارتفاع الموج ما بين 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.