هنا الراحة والهدوء.. كوبرى عباس ملاذ كل هارب من صخب الحياة (صور)

جدة - نرمين السيد - رغم تعاقب الأجيال إلا أن كوبرى عباس بمنطقة المنيل، لا يزال ينبض بالتاريخ والحياة والحب، فما بين بائعى الآيس كريم والذرة المشوى وحمص الشام، وحتى تحوله إلى لوكيشن تصوير وزفاف للعرائس، يظل الكوبرى قبلة للمحتفلين سواء فى المناسبات أو حتى الأيام العادية.





ورصدت عدسة "دوت الخليج" توافد المواطنين على كوبرى عباس حتى فى ساعات النهار الحارة، فبعيدا عما يمثله كوبرى عباس للمحبين من ذكريات جميلة، تستحضر فى الأذهان الأغنية الشهيرة للمطرب الشعبى محمد عدوية "على كوبرى عباس" التى أصبحت طقسا مألوفا للمحبين.

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