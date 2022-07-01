عاجل.. السيسى: فى ناس بتحاول تحط تراب على شغل البلد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتابع الرئيس السيسى: "معقول طريق حارتين أو 3 يقارن بطريق 6 أو 7 حارات، ويبقى فيه مشكلة، انتظروا لما الموضوع يخلص، وأنا مستغرب إن القائمين على المشروع مش قادرين يوصلوا إن الطريق لم يتم الانتهاء منه بعد".

وأضاف: "إحنا هانعمل الطريق على قواعد المرور ولا على أسلوب الناس فى الحركة، قواعد المرور يا جماعة، الشغل لما بيتعمل فى ناس بتقعد تشكك فى اللى بيتعمل وتسيىء إليه بعد كل الجهد والتكلفة، دى ناس بتحط تراب على شغلكم مش الهيئة الهندسية ولا وزارة النقل على مصر وكأننا مش عارفين نعمل، الداخلية هاتكون موجودة والتخطيط هيكون طبعا للمعايير الدولية".

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم، فضلا عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، والتى ستساعد على سهولة وسرعة ربطها بمختلف أحياء القاهرة وتتيح انتقال المواطنين على نحو يسير، بما فيها محور ياسر رزق الذى سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم.

وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس تطرق إلى الأعمال الجارية حاليا لتطوير طريق الساحل الشمالى مشيرا إلى متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الطريق، مؤكدا أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائى، بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات.

وشدد على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف، التى تسعى دائما إلى تشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية.