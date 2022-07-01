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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /708337/الحكاية-مستمرة-فصول-جديدة-من-الإنجازات-تنتظر-محمد-صلاح-مع-ليفربول-بعد-تجديد-تعاقد

قبل 8 أيام، وبالتحديد يوم 22 يونيو الماضي، أكمل محمد صلاح 5 سنوات على انضمامه إلى كتيبة ليفربول، معلنًا بداية حقبة تاريخية جديدة مليئة بالإنجازات والأرقام القياسية، والتي سطرها الفرعون المصري بأقدام ذهبية، لينصب نفسه كأيقونة تاريخية، ويخلده عشاق «الريدز» كأحد أساطير النادي اللندني.

واليوم، وبعد مرور أكثر من 5 سنوات على انضمام الفرعون المصري إلى فريق ليفربول، بالتحديد يونيو 2017، يعلن ليفربول استمرار محمد صلاح مع الفريق ليكون لقصة النجاحات والإنجازات والبطولات التي حققها صلاح على المستوى الفردي أو الجماعي فصولًا أخرى، ما زال يحلم الفرعون المصري لسردها من جديد.

إدارة ليفربول أعلنت رسميًا، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تجديد صلاح لعقد طويل الأمد مع النادي، ووفقًا لتقارير صحفية إنجليزية، فإن محمد صلاح مستمر مع الفريق إلى عام 2025، وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن راتب محمد صلاح سيجعله الأغلى في تاريخ ليفربول الإنجليزي، حيث سيتقاضى 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا بزيادة 150 ألف دولار عن رابته في العقد القديم.

فماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول خلال هذه المدة، التي قضاها مع فريقه الإنلجيزي «ليفربول» منذ قدومه، وحتى تجديد عقده اليوم..

بطولات محمد صلاح

استطاع محمد صلاح ورفاقه، منذ قدومه في يونيو 2017، أن يعيدوا ذكريات المجد لفريق ليفربول، من خلال التتويج بعدد من الألقاب المحلية والقارية، بعد سنوات عجاف، عانى منها الفريق الإنجليزي من غياب الألقاب، خاصة بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي، يرصد دوت الخليج بطولات محمد صلاح مع ليفربول، والتي جاءت كالتالي:

- الدوري الإنجليزي - دوري أبطال أوروبا - كأس العالم للأندية - السوبر الأوروبي - كأس الاتحاد الإنجليزي - كأس الرابطة الإنجليزية.

جوائز شخصية

فضلًا عن ذلك، فقد شهدت مسيرة صلاح، والتي تمشي بخطى ثابتة، بل وفي تطور مستمر، فقد تمكن صلاح من حصد العديد من الجوائز الفردية، ومنها:

- حقق جائزة أفضل لاعب إفريقي من هيئة الإذاعة البريطانية مرتين، في عام 2017 و2018.

- حقق جائزة أفضل لاعب في إنجلترا والتي تقدمها رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين مرتين، في موسم 2017-18 و2021-22.

- الحصول على جائزة أفضل لاعب في العام من قبل رابطة النقاد الإنجليزية، في موسم 2017-18، و2021-22.

- الدولي المصري حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، في مواسم 2017-18 و2018-19 و2021-22.

- في موسم 2021-22 حصد صلاح أيضًا جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي.

- كما حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2017-18.

- وعلى المستوى العالمي، فقد حصد صلاح جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام من الاتحاد الدولي لكرة القدم في 2018.