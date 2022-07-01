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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /708334/والد-الفنان-تامر-عبد-المنعم-يخضع-لعملية-توسيع-شرايين-القلب

أعلن الفنان تامر عبد المنعم عن خضوع والده لعملية جراحية في القلب وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وطالب متابيعه بالدعاء له.

دوت الخليج يرصد لكم خضوع والد تامر عبد المنعم لعملية جراحية في القلب

وكتب تامر عبد المنعم عبر فيسبوك: “أبويا الكاتب الصحفي الكبير محمد عبد المنعم، ركب دعامتين في القلب.. غير بلالين لتوسيع الشرايين.. الحمدلله”.

وجدير بالذكر، أن صرح الفنان تامر عبد المنعم العديد من التصريحات الجريئة خلال الجزء الثاني من لقائه في برنامج سابع سما، مع الإعلامية راغدة شلهوب المذاع على قناة النهار.

تامر عبد المنعم في سابع سما

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- أنا ضد منع احد ومعرفش حمو بيكا

- هناك مشاكل شخصية بيني وبين الفنان محمد فؤاد

- محمد فؤاد مطرب كبير وبيني وبينه محاكم

- في أمور بيني وبين محمد فؤاد لا يمكن حلها إلا عن طريق المحاكم

- منة عرفة كل يوم بتتجوز وبتطلق من نفس الشخص

- جدتي كانت بتقول مينفعش ننشر غسيلنا…. قدام الناس

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- اللي بيحصل من منة عرفة وطليقها كتير وأوفر

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- لو أحمد فلوكس قدم اساءة لكل واحد مراته الفنانة قامت بتقديم قبلة في أعمال فنية كده بيسيء لكل الفنانين الكبار اللي تزوجوا فنانات زي حسين فهمي وميرفت أمين وفؤاد المهندس وشويكار

- يا فلوكس طالما محدش جه جنبك يبقى اللي عايز يبوس يبوس واللي مش عايز ميعملش

- أحمد فلوكس صاحبي وصديق ووالده مثل والدي

- أحمد فلوكس حر في الرد على أي قضية

- الحرية تنتهي عن حرية الآخر وعليه عدم تجاوز هذا الخط عشان يفضل محتفظ باحترامه