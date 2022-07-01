انت الان تتابع تفاصيل خبر في عيد الأضحى.. طرح فيلم حامل اللقب لـ دينا الشربيني على شاهد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /708324/في-عيد-الأضحى-طرح-فيلم-حامل-اللقب-لـ-دينا-الشربيني-على-شاهد

دوت الخليج يرصد لكم طرح فيلم حامل اللقب على منصة شاهد في عيد الأضحى

فيلم حامل اللقب على منصة شاهد

ونشرت صفحة شاهد عبر انستجرام البوستر الرسمي للفيلم، وعلقت: “ إجازة العيد ضحك في ضحك مع فيلم حامل اللقب أول أيام العيد”.

وتدور أحداث الفيلم حول لاعب كرة قدم يُدعى “يايا” الذي يرفض فكرة الحمل من الأساس، بينما تتحمس زوجته للفكرة، ثم يكتشف فيما بعد أنه شخصيًا أصبح حامل الحمل، ويبدأ الجميع في التفاعل معه على هذا الأساس، مما ينتج عن ذلك الكثير من المواقف الطريفة، بمشاركة مدير أعماله ومدرب الفريق.

أبطال فيلم حامل اللقب

وفيلم حامل اللقب من بطولة هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الإعلامي إبراهيم فايق، محمد ثروت، وآخرون.

دينا الشربيني تنتظر أعمال فنية مقبلة

على نفس السياق تعيش الفنانة دينا الشربيني خلال الفترة الحالية حالة من الازدهار الفني من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية المقرر عرضها خلال الفترة القليلة المقبلة، اذ تنتظر عرض فيلم الجديد “يوم 13” والتي تشارك به بجانب أحمد داود، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله.

كما انتهت دينا الشربيني من تصوير مسسل اخر دور منذ ما يقرب من سنتين لكن لم يسنح له بأن يخرج إلى النور ليظهر تألقها خلال الفترة القليلة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية وهو من بطولة أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

وتعد أخر أعمال الفنانة المتألقة دينا الشربيني في الدراما مشاركتها في مسلسل “المشوار” بجانب الفنان محمد رمضان في رمضان 2022، ويشارك في بطولة المسلسل أيضا الفنان أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.