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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /708340/محلب-مصر-كانت-تضيع-تحت-حكم-الإخوان-و30-يونيو-أعادت-الأمل-للشعب-فيديو

هنأ المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشعب المصري بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، والتي نجح فيها الشعب المصري من التعبير عن غضبهم ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ومن ثم إزالتهم من الحكم فيما بعد.

وقال "محلب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، إن مصر قبل 9 سنوات من الآن كانت لديها العديد من الأزمات الطاحنة، وتضربها أزمة تلو الأخرى، سواء على مستوى البترول أو الغاز الطبيعي أو الكهرباء، إلى جانب التفكك الواضح في الدولة، وأزمة رغيب الخبز، والأنابيب وغيرها من الأزمات الأخرى، ولكن بفضل الشخصية المصرية نجحت مصر في التغلب على كل ذلك.

وتابع رئيس الوزراء الأسبق، أن المصريين كانوا يرون مصر تضيع أمام أعينهم، ولكن لم يجلس صامتا، حيث رفض الشعب محو هوية الدولة المصرية وتغيير شخصيتها، وبإرادة الشعب نجح المصريون من استرداد الدولة من جديد.

إبراهيم محلب: المصريون أصبح لديهم أمل في الغد بفضل ثورة 30 يونيو

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان له رؤية قوية في إدارة موارد المياه واستطاع تنفيذ أكبر مشروع تنقية مياه في العالم في منطقة بحر البقر، فضلا عن النجاح الواضح في ملف العشوائيات، حيث أصبح هناك مشاريع للإسكان ونهضة عمرانية كبيرة في كل ربوع مصر.

وأردف، أن المصريون أصبح لديهم أمل في الغد، ويلمس التغيير الكبير الذي جرى في مختلف المجالات، ناسبا الفضل فيما أصبحت مصر فيه الآن إلى ثورة 30 يونيو والتي يرى أنها أعادت الأمل للمصريين من جديد، موضحا أنه إذا كان هناك مسابقة في التنمية لحصلت مصر على الميدالية الذهبية فيها نظرًا للمشاريع القومية التي قدمتها في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأكد أن التجربة التنموية المصرية، أصبحت قدوة ملهمة للشعوب الأخرى، والنموذج الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحتذي به الدول الراغبة في تحقيق التنمية لشعوبها.