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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /708336/أمين-الفتوى-بدار-الإفتاء-ثورة-30-يونيو-حارب-فيها-الشعب-المصري-التطرف

هنأ الدكتور، خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، التي نجح فيها الشعب المصري من الخلاص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بعد النزول بعشرات الملايين في الميادين في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأضاف "عمران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "ْcbc"، وينقلها دوت الخليج أن ثورة 30 يونيو هي ثورة واجه فيها الشعب المصري التطرف، وعملت على تصحيح مسار التفكير للمواطنين".

أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجب الحفاظ على الشوارع من مخلفات الأضاحي

وأعرب أمين الفتوى بدار الإفتاء عن سعادته بحلول العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، مناشدا المواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة الشوارع، وعدم ترك أي مخلفات حتى وإن كانت خاصة بالأضاحي خلال فترة عيد الأضحى، مؤكدا أن هذا الأمر يعد منكرًا شعريا، حتى وإن كانت مخلفات للذبح.

وتابع: "مخلفات الذبح وتركها في الشوارع أمر منكر في الشرع ومنكر في أعراف المجتمع أيضا ويجب العمل على حماية أنفسنا وألا نؤذي الجيران أو المواطنين في الشوارع بتلك المخلفات".

وواصل أنه من يريد أن يتقرب لله سبحانه وتعالي بشئ فيجب أن يقرن بذلك ما سماه النبي -صلي الله عليه وسلم-بـ"الإحسان"، والإحسان في مفهوم الشريعة هو اختيار الأحسن في كل شئ، ولو فيه عباده مثل الأضحية فيجب اختيار الأحسن في نوع وصحة الأضحية، ليتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالي، ويختار الأحسن في طريقة ذبحها.

وأوضح أن كل شئ فيه عبادة أو تذكية للنفس ونفع لخلق الله سبحانه وتعالي على اختلافهم فهو أمر من العمل الصالح الذي دعا إليه الرسول صلي الله عليه وسلم في مثل تلك الأيام، وهي أفضل أيام الدنيا.