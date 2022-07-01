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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /708330/بدأ-اليوم-موقع-التحويل-الإلكتروني-بين-المدارس-2022-الشروط-والخطوات

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2022.. أعلنت مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية عن فتح باب التحويلات بين المدارس الحكومية والخاصة والمداري التجريبية، بداية من اليوم الجمعة 1 يوليو، بجميع مراخل التعليم ما قبل الجامعي «الإبتدائي – الإعدادي – الثانوي»، ويستمر فتح باب التحويلات حتى منتصف أغسطس.

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2022 في مصر

ويسعى أولياء الأمور والطلاب، الراغبين التحويل، في الاستعلام عن موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمدارس التجريبية الرسمية.

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وفي هذا الإطار، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمدارس التجريبية الرسمية (التجريبى) 2021-2022.

وقد خصصت وزارة التربية والتعليم لكل من محافظة القاهرة والجيزة، رابطًا إلكترونيًا، للتحويل الإلكتروني بين المدارس.

- محافظة القاهرة

يتم التحويل بين مدارس طلاب القاهرة من خلال الرابط التالي.

- محافظة الجيزة

يتم التحويل بين مدارس طلاب الجيزة من خلال الرابط التالي

شروط التحويل بين المدارس

- يشترط في التحويل ألا يكون لأكثر من إدارة في نفس المحافظة. - روابط التحويل متاحة إلكترونيًا فقط بين الإدارات المختلفة - التحويل يكون من خاص عربي لحكومة عربي، ومن خاص لغات إلى تجريبي لغات ومتميز، أو إلى المدارس الحكومه عربي. - التحويل إلى الخاص أو من خارج مصر أي العائدين من الخارج، يكون ورقيًا ولا يوجد لهم تحويل إلكتروني. - لا يسمح بالتحويل من مدارس عربي سواء حكومة أو خاص إلى تجريبي لغات. - غير مسموح بالتحويل في مراحل ابتدائي المدارس الرسمية (التجريبية) لمن لم يحصل على شهادة مرحلة رياض أطفال من مدرسة خاصة لغات (شرط التحويل وجود بيان قيد لمرحلتي رياض أطفال لغات).

خطوات التحويل بين المدارس

1- ادخل على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من خلال هذا الرابط https://web.cairogovresults.com/ أو محافظة الجيزة من خلال هذا الرابط

2- الدخول على لوحة الخدمات، ثم الضغط على التحويلات المدرسية.

3 - سوف تظهر أمامك قائمة بها ثلاث اختيارات وهم:

- استمارة طلب التحويل

- طباعة التحويل

- الاستعلام عن نتيجة التحويل

4 - قوم بالنقر على أيقونة "استمارة طلب التحويل"، ثم تقوم بملىء البيانات المطلوبة واضغط على "التالي".

5 - يستكمل ولي الأمر طلب التحويل والإقرار ويتم الضغط على "التالي".

6 - يظهر لك ما تم إدخاله من بيانات ويتم تأكيد الطلب بالضغط على "تأكيد طلب".

موعد نتيجة التحويل بين المدارس

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة التحويل بين المدارس في نهاية شهر أغسطس أو أوائل شهر سبتمبر.