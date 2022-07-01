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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /708338/شروط-البنك-الاهلى-المصرى-للحصول-على-قرض-بدون-ضامن
أعلن البنك الاهلى المصرى عن توفير قرض شخصي للموظفين بدون ضامن وبقيمة تصل إلى 2.5 مليون جنيه وبحد أقصى 3 ملايين جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة، وفترة سداد قرض البنك الاهلى المصرى تصل إلى 10 سنوات ويبدأ سعر الفائدة من 13.75% وتصل إلى 14.25 متناقصة سنويًا، ويقدم دوت الخليج كافة تفاصيله.
مزايا القرض الشخصي للموظفين من البنك الاهلى 2022
- إمكانية التأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا.
- إمكانية حساب جاري مجانًا.
- لايوجد ضامن.
- بدون مصاريف استعلام ائتماني.
- بدون مصاريف إدارية.
شروط وأوراق الحصول على قرض شخصي بتحويل راتب من البنك الاهلى 2022
- يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 1000 جنيه.
- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.
- وجود صورة بطاقة الرقم القومي الساري.
- لا يقل عمر المقترض عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة في نهاية التمويل.
- خطاب معتمد من جهة العمل موضحًا به الدخل الشهر وتاريخ التعيين.
- إيصال مرافق حديث.
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