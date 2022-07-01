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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /708333/بنك-التعمير-والاسكان-يوفر-فتح-الحساب-بـ-1000-جنيه-أعرف-التفاصيل

أتاح بنك التعمير والاسكان إمكانية فتح حساب توفير ادخار بقيمة 1000 جنيه، مع وجود فائدة بعائد يومي تصاعدي على حساب الرصيد، وإمكانية أخذ قرض عليه، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن حساب بنك التعمير والاسكان.

بنك التعمير والاسكان

أكد بنك التعمير والاسكان إنه يمكن لحساب الحساب التوجه إلى ماكينات الصراف الآلي، وإيداع الأموال دون التوجه إلى فرع البنك، ويمكنه الاقتراض بضمان الحساب حتى 90% من قيمته.

وأشار إلى إنه يتم توفير بطاقة الخصم المباشر بدون مصاريف إدارية لأول مرة مجانا، وللحصول على حساب التوفير يتم تقديم صورة من بطاقة رقم قومي أو جواز سفر للأجانب المقيمين، وأوراق مرافق منها فاتورة كهرباء أو فاتورة مياه أو فاتورة تليفون.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بنك التعمير والاسكان

- يتم إرفاق مستند إثبات جهة العمل وموجه إلى بنك التعمير والإسكان.

- إرفاق البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.

- نموذج التوقيعات الخاص براغب الحصول على حساب التوفير.