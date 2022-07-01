محطة مياه إسنا الكبرى تحصل على شهادة TSM الدولية

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، حصول محطة مياه إسنا الكبرى "الشيخ مسكين" على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM.





وأوضح سليمان، أن الجائزة يتم منحها بعد التأكد من توافق جميع متطلبات الإدارة من مراحل تنقية مياه الشرب ومتابعة إجراءات المعامل لضمان جودة المياه المنتجة وتطبيق شروط السلامة والصحة المهنية واختبارات منظومة التشغيل والصيانة والإجراءات واللوائح المتبعة فى التعامل مع الموارد البشرية.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر- فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة - إلى دعم الشركة لضمان استدامة محطات المياه وعملها بالكفاءة المطلوبة، موضحا أن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وجه جميع الشركات التابعة بالاستمرار فى تأهيل جميع المحطات والروافع والشبكات للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة وضمان استمرار تقديم أفضل خدمة للمواطن، مؤكدا أهمية المتابعة اليومية لجميع الشبكات والمحطات على مستوى الجمهورية وتطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم.

وأكد يحيى، أن جميع محطات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر تسعى إلى الحصول على تلك الشهاده لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن العمل كان مستمرا منذ فترة على دعم محطة مياه إسنا الكبرى لتأهيلها للحصول على شهادة TSM، نظرا لأنها تعتبر محطة المياه الأكبر فى الأقصر وتخدم أكثر من 400 ألف مواطن من أبناء مركز ومدينة إسنا بطاقة من 700 إلى 1400 لتر/ثانية.

وأشار إلى أنه تم إجراء سيناريو محاكاة التسرب لغاز الكلور ومدى قدرة الفنيين فى حالات الطوارئ للتعامل السريع معه.