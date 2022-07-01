انت الان تتابع خبر عقوبات سعودية رادعة لمن ينقل شخص للمشاعر بدون تصريح حج.. فيها سجن وغرامة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الداخلية السعودية بالإعلان أن كل من ينقل أشخاص غير مسموح لهم بالحج، سوف يعاقب السجن ر ويدفع غرامة مالية كبيرة، وذلك يكون عن كل شخص غير مسموح له بالدخول لأداء فريضة الحج.

عقوبات سعودية رادعة لمن ينقل شخص للمشاعر بدون تصريح حج

وكشفت الجهات الامنية السعودية المسئولة عن حجم العقوبة المحددة، وهي السجن لمدة تصل لـ 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي عن كل شخص يدخل بدون تصريح، وأيضاً في حالة إذا كان الناقل وافد يرحل بعد تنفيذ العقوبة الصادرة ضده، ويمنع من دخول السعودية نهائياً.

وتوجد ايضاً المطالبة القضائية بمصادرة المركبة التي تم استعمالها في النقل إذا كانت ملكيتها عائدة إلى الناقل أو المتواطئ او من يساهم في فعل هذه المخالفة، وأخيراً التشهير بالمخالف.

وضع برامج الامانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج

ومن ناحية اخرى وضع المسئولين أمس الخميس، برامج الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة هذا العام، وهي التي سوف تنطلق تحت أسم “حج بسلام وأمان 3” أثناء موسم الحج، وتنفذ بمشاركة الكثير من العلماء وأكثر نت 500 داعية و5 مترجم بلغات العالم.