انت الان تتابع خبر عاجل.. عقوبات الذبح في الشوارع بعيد الأضحى.. خلي بالك من الغرامة والحبس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أيام قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك وبدأت تظهر جميع الاستعدادات والتحضيرات من قبل المواطنين والجزارين، ومن أبرز مظاهر العيد ذبح الأضاحي، وتستعد حالياً الكثير من المجازر لأستقبال كل من يريدون الذبح فيهم.

التحذير من ذبح الأضاحي في الشوارع

وبالتزامن مع قدوم عيد الأضحي المبارك، تقوم الكثير من الجهات الحكومية بالتحذير من ذبح الاضاحي وسط الشوارع لعدم انتشار التلوث البيئي، ولكن يوجد العديد من المواطنين لا يستمعون إلى كل هذه التحذيرات ويقومون بالذبح في الطرقات العامة والشوارع ولا ينظرون للعقوبة التي تنتظرهم.

عقوبات الذبح في الشوارع بعيد الأضحى

وقام قانون الزراعة الذي يحمل رقم 53 لسنة 1966 بتحديد عقوبات حازمة لمن يقوم بالذبح في الشوارع، ونص على ما يلي “لا جوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر”.

واما عن العقوبة التي تنتظر المخالفين هي تكوت الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة، وأيضاً الغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه ويكون بالعقوبتين او بواحدة منهم.