انت الان تتابع خبر عاجل – عدد أيام إجازة عيد الأضحي لمبارك للعاملين في القطاع الحكومي والخاص- شوف ليك كام يوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرغب الكثير من العاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص معرفة عدد أيام إجازات عيد الأضحي المبارك خاصة بعد الإعلان أن يوم وقفة عرفات 9 ذي الحجة 1443، سوف يوافق يوم الجمعة 8 يوليو 2022، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، السبت 9 يوليو 2022 الذي يوافق 10 ذي الحجة 1443.

في هذا السياق سوف يحصل العاملين داخل القطاع العام والحكومي علي5 أيام إجازة وفقة عرفات وإجازة عيد الأضحي المبارك والتي تبدأ من يوم الجمعة 8 يوليو المقبل، وسوف تستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق الثلاثاء 12 يوليو.

أما العاملين في القطاع الخاص فلإنه لم يتم الإعلان حتي وقتنا هذا عن عدد إيام إجازة العيد حيث يتم انتظار صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي علي أن تتولي وزارة القوى العاملة تنفيذ ذلك القرار علي المصالح الخاصة, ولكنها سوف يتكون أيام الجمعة 5 يوليو والسبت والأحد والأثنين أي حتي يوم 11 يوليو 2022.