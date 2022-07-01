انت الان تتابع خبر التنظيم والإدارة : ورقة “أداء شغل الوظائف الحكومية” شرط أساسي للتقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، غداً السبت الموافق الثاني من شهر يوليو 2022 استقبال طلبات التقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم مساعد.

وأوضح جهاز التنظيم والإدارة أنه عملية التقديم سوف تتم بطريقة إلكترونية عن طريق الدخول إلي موقع بوابة الوظائف الحكومية أو من هنا.

أشار الجهاز أنه يجب علي من يريد التقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم مساعد إيداع مبلغ قدره 22 جنيها مصرياً فقط لاغير في أحد فروع بنوك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة وذلك علي حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع.

من جانبه أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية التعليم انه سوف يتم فتح باب التقديم في مسابقة الـ30 الف معلم مساعد بداية من يوم 2 يوليو 2022 وسوف تستمر لمدة 22 يوماً حيث أنه سوف ينتهي التقديم فيها يوم 24 من الشهر نفسه.