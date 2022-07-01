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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /708329/نهال-عنبر-تكشف-تفاصيل-تعاقد-نقابة-الممثلين-مع-شركة-لتنظيم-جنازات-الفنانين

كشفت الفنانة نهال عنبر عن تفاصيل تعاقد نقابة الممثلين مع شركة لتنظيم جنازات نجوم الفن وذلك في مداخلة هاتفية لها خلال برنامج “كلام الناس” مع الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة قناة mbc مصر.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل تعاقد نقابة المهن التمثيلية مع شركة تنظيم جنازات الفنانين

نهال عنبر في كلام الناس

وقالت نهال عنبر: “أول ما الفنان يتوفى هيكونوا عنده في البيت”.

وتابعت، قائلة: “اتعاملت معاهم ولقيتهم ناس محترمة ومنظمين، ساعة ما أقولهم الفنان اتوفى بيكونوا عنده في البيت وينظمو كل حاجة ويخلصوا الإجراءات الحكومية، وجربناهم أول مرة مع الفنانة سهير البابلي وهما اللي نظموا جنازة سمير صبري”.

واختتمت كلامها: “تواصلوا معايا وكلمت اشرف زكي ورحب بيها جدا، بيخلصوا كل حاجة من أول الوفاة لحد الدفن”.

نهال عنبر في عزاء سمير صبري

وجدير بالذكر، أن كانت الفنانة نهال عنبر أول الحاضرين لجنازة الفنان الراحل سمير صبري التي أُقيمت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتحدثت عنه متأثرة بنبأ الوفاة ومنهارة في البكاء. قالت نهال عنبر كاشفة عن اللحظات الأخيرة في حياة سمير صبري: “كان بيهزر ومفيهوش اي حاجةوكان مدلع في المستشفى وواخدين بالهم منه وده فرق معاه نفسيا جدا، ونفسيته كانت عالية”. وتابعت نهال عنبر باكية: “مكنش بيتأخر على حد من النجوم وكان بيحب اللمة وفي أخر أيامه كانت نفسيته عالية جدا”.

الفنان سمير صبري

هذا ومر الفنان سمير صبري بأزمة صحية شديدة حبس لها أنفاس الوسط الفني بعدما نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات ليتلقى العلاج اللازم ويخضع لعملية جراحية حادة أجلت لأيام عديدة بشكل متواصل، وجاء نبأ نقل مرضه على الصفحة الرسمية للناقد الفني طارق الشناوي، بعد أن طالب الجمهور بالدعاء الله بالشفاء العاجل، مؤكدا أن سيعود خلال أيام قليلة بعد أن يتلقي العلاج الكامل.

سمير صبري يحصد جائزة على اخر أعماله الفنية قبل وفاته

وكانت أخر أعمال سمير صبري قبل أزمته الصحية فيلم "2 طلعت حرب" الفيلم المصري الوحيد المشارك في مسابقة الفيلم الروائي الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وهو من إخراج مجدي أحمد علي، ويشارك في بطولته كلا من محمود قابيل، عبير صبري، سمير صبري، أحمد وفيق، سهر الصايغ، وأحمد مجدي، وشريف حلمي، وياسمين الخطيب، ومنة فضالي، ميدو عادل وشريف دسوقي وهو من تأليف هنزادة فكري، وحاز سمير صبري على الفيلم جائزة أحسن ممثل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.