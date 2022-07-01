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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /708326/عبد-الشافي-صائد-البطولات-مع-الزمالك-يحتفل-بـ-عيد-ميلاده-الـ-37

يحتفل اليوم محمد عبد الشافي ، نجم نادي الزمالك بعيد ميلاده الـ 37، فهو من مواليد 2 يوليو لعام 1985، وهو من ناشئي نادي الزمالك.

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يعد عبد الشافي ، أحد أبرز نجوم الكرة المصرية في مركز الباك ليفت، وأكثرهم تواضعا واحتراماً ، فاللاعب لم يُذكر في سجلاته أن افتعل أية مشاكل خلال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

بدأ شيفو رحلته مع كرة القدم، من ناشئ نادي الزمالك، ثم انتقل بعدها لصفوف فريق إنبي عام 2003، واستمر معهم لمدة عامين، وبعدها انتقل لصفوف فريق غزل المحلة في عام 2006 إلى 2009.

تألق عبد الشافي ، خلال رحلتيه مع الفريق البترولي وكذلك مع زعيم الفلاحين، الأمر الذي دفع مسئولو الزمالك التعاقد معه في موسم 2010، وخاض معهم اللاعب رحلة مميزة، حيث انضم بعدها لصفوف المنتخب المصري، وقدم بطولة أمم إفريقيا جيدة، فلم يستطع أحد نسيان هدفه الشهير في شباك المنتخب الجزائري في المباراة التي انتهت لصالح الفراعنة بأربعة أهداف في نصف نهائي البطولة.

ظل صاحب الـ 37 في صفوف نادي الزمالك، حتى موسم 2015، وبعدها انتقل لخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري السعودي.

رحل عبد الشافي للدوري السعودي عن طريق بوابة أهلي جدة، ونجح في التتويج معهم بكأس ولي العهد، إضافة إلى تتويجه رفقة الأهلي بلقبي كأس خادم الشريفين ، والدوري السعودي ، فضلاً عن التتويج بلقب السوبر، واستطاع خلال 113 مباراة صناعة 10 أهداف لزملائه في الفريق، لكنه لم يسجل معهم أي أهداف.

خاض عبد الشافي ، فترة إعارة في نادي الفتح السعودي عام 2018، وصنع 3 أهداف في 10 مباريات، وبعدها عاد لموطنه الأصلي نادي الزمالك، ومستمر في عطائه حتى الآن مع الفريق

بطولات عبد الشافي

تُوج عبد الشافي بالعديد من البطولات خلال مسيرته المميزة، وجاءت تتويجاته كالتالي:

1- لقب أمم إفريقيا

- بطولتي الدوري المصري مع الزمالك أعوام 2015،2021.

- لقب وحيد للسوبر المصري عام 2020

لقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي عام 2020

- الدوري السعودي مع نادي أهلي جدة، وكذلك كأس ولي العهد، كأس خادم الحرمين الشريفين، علاوة على كأس السوبر السعودي.