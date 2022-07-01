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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /708323/فتحي-عبد-الوهاب-يشارك-متابعيه-كواليس-السلفي-على-طريقته-الخاصة

دوت الخليج يرصد لكم كواليس صناعة السلفي على طريقة فتحي عبد الوهاب

سلفي فتحي عبد الوهاب

وظهر فتحي عبد الوهاب وهو يلتقط السلفي برفقة بعض الأصدقاء أبرزهم المطرب عبد الفتاح الجريني، وعلق: “عشان نعرفكم ايه اللي بيحصل في كواليس صناعة السلفي”.

وجدير بالذكر، أن نشر فتحي عبد الوهاب صورة تجمعه بالفنان أحمد مكي خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 6 خاصة في حلقات مهرجان المزاريطة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “شكرا أحمد مكي شكرا المخرج احمد الجندي على البهجة والسعادة والضحك”.

فتحي عبد الوهاب في مهرجان المزاريطة بمسلسل الكبير أوي 6

وكان قد تعرض كل من الفنان فتحي عبد الوهاب والفنان محمد سلام لموقف محرج فور وصولهم للمهرجان، اذ أنه بمجرد وصول فتحي عبد الوهاب على السجادة الحمراء تجمعت حوله النساء والأطفال لالتقاط الصور معه، وعند وصول يسرا تركوه وذهبوا لها على الفور، أما محمد عبد السلام فظن الكبير أنه هجرس بسبب الشبه الكبير بينهم.

وجمع فتحي عبد الوهاب وأحمد مكي مشهدا طريف اذ ظهر ضمن ضيوف المهرجان وهو يحمل طفلة ويبحث عن أهلها، فيعثر عليها جوني ويطلب منه عمل لقاء تليفزيوني معه، ويبدأ في البداية باتهامه بأن تلك الطفلة ابنته فيحاول فتحي عبد الوهاب انكار ذلك فيخبره جوني بأنهم ليسوا في محكمة الاسرة فينفعل عليه الاخير.

فتحي عبد الوهاب في لقاء تليفزوني طريف مع جوني

وبدأ لقاء فتحي عبد الوهاب مع جوني باستفزاز الاخير للفنان، اذ قال له أن لا يمكن أن يجري هذا اللقاء وهو يحمل تلك الفتاة ليخبره جوني بأنه سيقوم بحذفها في المونتاج لينفعل عليه فتحي عبد الوهاب للمرة الثانية قائلا: “انت فاكرني فرارجي”.

فيخبره بأنه يمكن ايستبدال الفتاة بثلاجة أو كلب أو ماشبه ذلك ما يؤدي لاستفزاز فتحي عبد للمرة الثانية، ويصل أشد ضيقه عندما يتهمه جوني بقتل عمرو مصطفى بسبب حبه لمصطفى قمر، فيحاول فتحي عبد الوهاب تبرير الأمر، قائلا: “دا كان فيلم ومش حكاية اني بحب مصكفى قمر”، ليأخذ جوني تصريح من فتحي عبد الوهاب بانكار حبه لمصطفى قمر وهو ما تفعله البرامج التليفزوينة في تلك الأيام.