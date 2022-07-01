انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول حتى موسم 2025 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /708319/رسميا-صلاح-يجدد-تعاقده-مع-ليفربول-حتى-موسم-2025

نجح نادي ليفربول الانجليزي، في تجديد تعاقد النجم المصري محمد صلاح، حتى موسم 2025، أي لمدة ثلاث مواسم مقبلة.

عقد صلاح مع ليفربول، ينص على حصوله على 350 ألف إسترليني أسبوعياً ، ويستمر لمدة ثلاث مواسم.

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وأعلن النادي الإنجليزي ، عبر حساباته الرسمية تجديده التعاقد مع النجم المصري، بعد أن تعثرت المفاوضات لأكثر من مرة، ولكن في الأخير نجم الريدز سيستمر لمدة عامين مقبلين، وسيستمر عطائه داخل الفريق لمدة موسمين آخرين.

أرقام صلاح

وقدم صلاح ، موسماً استثنائياً مع ليفربول خلال الموسم المنتهي، فقد حصد لقب هداف الدوري مناصفة مع الكوري هيونج مين سون، بتسجيل كلاهما 23 هدفاً ، إضافة لحصوله على جائزة أفضل ممرر للكرة بصناعته لزملائه في الفريق 13 هدف.

أما على مستوى البطولات ، فهذا الموسم لم يكن هو الافضل لصلاح، فقد خسر المصري لقب الدوري الإنجليزي ، بعد منافسة شرسة استمرت حتى اللحظات الأخيرة مع فريق مانشستر سيتي، والذي حصد اللقب في الأخير وبفارق نقطة وحيدة عن الريدز، كما خسر رفاق صلاح في ليفربول، لقب دوري أبطال أوروبا، بالهزيمة في المباراة النهائية أمام فريق ريال مدريد بنتيجة هدف دون رد.

حصد صلاح، هذا الموسم لقبي كأس الإتحاد الإنجليزي ، وكأس الرابطة، على حساب تشيلسي ، بعد الفوز في البطولتين بركلات الترجيح.