انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس «الإصلاح والنهضة»: دعوة الرئيس السيسي بنفسه للحوار الوطني ضمانة على نجاحه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /708316/رئيس-الإصلاح-والنهضة-دعوة-الرئيس-السيسي-بنفسه-للحوار-الوطني-ضمانة-على-نجاحه

أكد هشام مصطفى، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الرئيس السيسي يسير بخطوات استراتيجية في مرحلة بناء الجمهورية الجديدة، وكان من المناسب بعد استقرار الدولة المصرية عقب التخلص من حكم الجماعة الإرهابية تشرع مصر في جزء من الهيكلة الاقتصادية وفتح الآفاق، فبعدما انفتحت مصر على العالم ،وأصبح لها دور إقليمي وجيش قوي ولها تواجد فاعل في القضايا الإقليمية المختلفة، أن يتم الدخول في ملف التنمية السياسية، من خلال الحوار الوطني الذي تم الدعوة إليه.

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، وينقلها دوت الخليج، أن مصر في الوقت الحالي دخلت في تنمية سياسية حقيقية، وفكرة أن الرئيس السيسي هو من دعا للحوار الوطني هذا دليل على نجاحه وأن الأمر جاد وليس شكلا فقط، مشيرًا إلى أن ما فعله الرئيس السيسي في العديد من المشاريع دليل على ذلك.

هشام مصطفى: لدينا أكثر من محور نريد مناقشته في الحوار الوطني

وتابع أن الرئيس السيسي حينما دخل بنفسه في ملف العشوائيات وملف الطرق والبنية التحتية، كل المصريين شاهدين على التطور الواضح في تلك الملفات، حيث إن الرئيس السيسي يكون جاد جدا في أي مشروع يتبناه بنفسه.

وواصل أن الحزب لديه أكثر من محور يريد مناقشته في الحوار الوطني، حيث إن المحور الاقتصادي من أهم المحاور ويشمل ملفين اقتصاديين كبار؛ وهم ملف ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة،حيث يطمح الحزب إلى توفير مناخ حقيقي لأصحاب تلك المشاريع ليستطيع النجاح بمشروعه من خلال دعم الدولة وأماكن لتدريب المستثمرين الصغار من أجل فتح آفارق في مجالات الاستثمار ومساعدة صغار المستثمرين. و

واستكمل أن الملف الثاني هو العمل على توطين الصناعة وتقليل حجم الواردات المصرية من خلال توطين الصناعة المصرية، وتجهيز البنية الأساسية للاستثمار الخارجي أن تصبح مصر جاذبة للاستثمار.

وأردف أنه فيما يتعلق بالملف الاجتماعي والذي يعد من أهم الملفات حيث يطمح الحزب لتطوير التعليم حيث لابد أن يكون هناك نظر للتعليم بنظرة هامة من خلال إعادة هيكلة كاملة لوزارة التربية والتعليم، والنظر للتعليم بكل تفاصيله حيث يتم بناء هذا المشروع مثل مشروع حياة كريمة و100 مليون صحة، حيث إن التعليم في مصر بحاجة للنظر إليه.