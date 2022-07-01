انت الان تتابع تفاصيل خبر البرلمان يناقش اتفاقية منحة المساعدة بين مصر و أمريكا بشأن التعليم الأساسي.. الأحد المقبل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /708315/البرلمان-يناقش-اتفاقية-منحة-المساعدة-بين-مصر-و-أمريكا-بشأن-التعليم-الأساسي-الأحد-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية، الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۹.

دوت الخليج

اتفاقية منحة المساعدة بين مصر و أمريكا بشأن التعليم الأساسي

أكد تقرير اللجنة المشتركة، إن التعلـيـم يـؤثر فـي تحسـيـن ظـروف الحيـاة المختلفـة بمـا فيهـا المـجـالات الاقتصادية، ويأتي ذلك من خلال تطـوير القدرات والكفـاءات والمـؤهلات لـدى الأفراد والتي يتطلبها سوق العمل، حيث يضـيف التعلـيم للفـرد تجـارب عـدة فـي مجالات مختلفة بما فيها التجارب الشخصية والخبرات المتعـددة التـي تـعمـل علـى إعداد الفرد لمواكبة تطورات سوق العمل بما يمتلكه مـن مـهـارات فنيـة أو علميـة مختلفة كي يحصـل علـى وظيفـة مناسبة لتقـوم بـدورها فـي رفـع المسـتوى المعيشي للفرد وتحقيق النمو الاقتصادي والصناعي للمجتمـع، وفـي ظـل الحضـور القوي للتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين.

توظيـف التكنولوجيـا فـي التعليم

وفي ظـل مركزيتهـا فـي الحاضـر والمستقبل يصبح من الضروري توظيـف التكنولوجيـا فـي التعليم، لإعـداد جيـل قادر على التعامل مع التكنولوجيا وتوظيفها في التعلم، والبحـث، والتعـاون، وحـل المشكلات، ليحظى بمستقبل مهني أفضل، وليتمكن مـن التعامـل مـع أي تكنولوجيـا جديدة تستحدث مـن دون خـوف، مـن خـلال منحـه القـدرة علـى تـعلـم طـرق استكشاف التكنولوجيا الجديـدة، فالتكنولوجيـا تعتبـر أهـم الاستراتيجيات لتحقيـق النجاح المهني والمستقبل الأفضل للمجتمع. كما يساعد التعليم على الاندماج الاجتماعي الـذي هـو مـن أهـم أساسيات عـلاج مشكلة الفقر وتحقيق التقدم المستدام في أي مكان، ولن يتأتى ذلـك الا مـن خـلال تعليم متطور ومستمر لجميع الأفراد فـي المجتمـع، كمـا يجـب تمكين المتعلمـين من أن يكونوا مبـدعين ومسئولين وقيـاديين ومتعاونين، كمـا إن محـو الأميـة وتعليم الكبار من العمليات المهمة والأساسـيـة التـي يـجـب علـى الـدول وخاصـة الدول النامية الاهتمام به باعتبـاره وسيلة مهمـة وأساسية فـي القضـاء علـى الجهل والأمية.

فالتعليم حق أساسي وطبيعـي لـكـل مـواطن داخـل حـدود دولتـه، ويساعد في زيادة قدرة ومهـارة الشـخص علـى اكتساب المهـارات والمعلومـات ويزيد من حصوله على فرص التنمية البشرية والاجتماعية العادلة.