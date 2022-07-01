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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /708314/أيقونة-من-أيقونات-التاريخ-الجمهور-يشيد-بفيلم-كيرة-والجن-بعد-يوم-من-عرضه

حاز فيلم “كيرة والجن” الذي خاض بطولته الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز على اشادات عريمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وذلك بعد مرور يوم واحد فقط من طرحه في السينما.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير اشادات الجمهور بفيلم “كيرة والجن”

واتت تعليقات الجمهور على العمل معظمها بل كلها إيجابية وتحمل اشادات لأبطال العمل والمؤلف، جعلته يتصدر تريند الأكثر بحثا على موقع التديونات القصيرة تويتر في يومين متتالين.

فيلم كيرة والجن استحق التصفيق الحار

وجاءت بعض هذه التعليقات على النحو الأتي: “فيلم كيرة والجن كان قد الرهان .. واستحق تصفيق حار فلم عالمي .. كميت مشاعر .. كميت حوارات .. مبادئ .. حكم عظمة على عظمة يا رجاله .. ابدعتوا”.

طلعنا مبوسطين

وكتب إحداهم: “معرفش حاجة عن الرواية عشاان اقارن بس طلعت من فيلم مبسوطة جدا نفسى اشوف تانى فيلم عظيم بكل تفاصيله وكل مشهد مخدوم صح عز وكريم شكرا ثنائية احمد مراد و مروان حامد بحاولو يقدمه سينما حقيقية كل ممثلين جامدين بس الأداء المفضل عبد القادر الجن”.

الجمهور يشيد بكيرة والجن:أيقونة من أيقونات التاريخ

وأردف عدد كبير من الجمهور قائلين: “جميل جدا الفلم .. بحواراته بتصويره بالقصة .. عمل جميل لكن عيبه الوحيد مدته شوي طويله تقريبا ٣ ساعات”، أيقونة من أيقونات السينما المصرية على مرّ التاريخ، فيلم عظيم ومهم جدًا ويعتبر نقلة نوعية (كبيرة)، إخراج عبقري من مروان حامد وسيناريو أحمد مراد عبقري، طبعًا ثنائية كريم وعزّ ولا غلطة وكذلك كل نجوم العمل، كل شيء Perfect، تُحفة فنية بكل معنى الكلمة، 3 ساعات من المُتعة”.

تفاصيل فيلم كيرة والجن

جدير بالذكر أنه أبطال “كيرة والجن” هم كريم عبد العزيز وأحمد عز، بطرحه في دور العرض والذى ينافس في موسم عيد الأضحى المبارك، حيث حضر من صناع الفيلم، كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، هدي المفتي، سيد رجب، تامر نبيل، أحمد مرسي مدير التصوير، لارا إسكندر.