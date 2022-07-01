انت الان تتابع تفاصيل خبر باحث: ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن العربي كله من جماعة الإخوان حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /708325/باحث-ثورة-30-يونيو-أنقذت-الوطن-العربي-كله-من-جماعة-الإخوان

قال ماهر فرغلي، الباحث في ملف الحركات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية كان تهدف للجلوس على عرش الحكم لمدة 500 سنة في مصر، وكانوا يخططون لعمل ميلشيات مسلحة داخل مصر مثل الحرس الثوري الإيراني، وظهر ذلك بالفعل من خلال الاغتيالات التي قامت بها حركات حسم ولواء الثورة بعد ذلك

وأضاف "فرغلي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، وينقلها دوت الخليج، أن جماعة الإخوان الإرهابية بالفعل قابلت عدد من الشخصيات الإرهابية في مصر خلال تواجدهم في الحكم، من أجل تنفيذ تلك الخطة، ولكن الشعب المصري نجح في إزالتهم من الحكم.

ماهر فرغلي: الشعب المصري ذكي ولا ينخدع بشعارات الهوية

وتابع أن الشعب المصري شعب ذكي، ولا ينخدع بكلمات الدين، وشعارات الهوية مثل الخلافة والشريعة فقط بدون أي برامج تفصيلية، الإخوان فشلوا في العديد من الدول بفشل ذريع، وحينما أعلن الإخوان عن مشروع النهضة اكتشف الشعب المصري أن كل ذلك هراء وفشل، "كان أنبوبة البتوجاز كانوا بيوزعوها على أنفسهم فقط، والباقي يدوه للناس اللي تنتمي للإخوان والمتعاطفين معه فقط، ده غير الكهرباء والبنزين وغيره من المشاكل".

وواصل أن مصر كانت ستتعرض لخراب اقتصادي كبير حالة فشل ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أنه 23% من الميزانية السنوية لمصر قلت خلال حكم الإخوان وذلك بحسب تقارير خبراء اقتصاديون كبار في الدولة المصرية.

واستكمل أن الإخوان كانوا يعملون على إشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في مصر، والعمل على نشر الميليشيات في مصر وفتح باب الجهاد إلى سوريا، ولكن ثورة 30 يونيو جاءت وساعدت في حماية مصر والوطن العربي كله، "الحمد لله ربنا نجانا من هذا العام الكئيب وما كان ممكن أن يحدث خلال الفترة الماضية".