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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /708317/الآن-رابط-شهادة-الصف-الثالث-الثانوي-التجاري-2022

يرغب طلاب الدبلومات الفنية في الاستعلام عن رابط شهادة الصف الثالث الثانوي التجاري 2022، وذلك مع قرب الانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات ومراجعتها ورصد الدرجات، ثم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم وإعلانها رسميا من قبل الوزارة.

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وللاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية، يمكن الدخول على رابط شهاده الصف الثالث الثانوي التجاري 2022، حيث ستكون متاحة على بوابة التعليم الفني بمجرد إعدادها واعتمادها خلال الساعات القليلة القادمة، ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي التجاري 2022 الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، عبر الدخول على بوابة التعليم الفني على موقع الوزارة عبر الرابط التالي، وذلك بحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.

رابط شهادة الصف الثالث الثانوي التجاري 2022

حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا إلكترونيا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ويمكن لطلاب شهاده الصف الثالث الثانوي التجاري 2022، والدبلومات الفنية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني، من هنا، ومن خلال الخطوات التالية:

أولا:- اختيار أيقونة «الطالب».

ثانيًا:- الضغط الاستعلام لعرض نتائج الدبلومات الفنية 2022».

ثالثا:- اختيار قسم الدبلومات الفنية زراعة أو صناعة أو تجارة وغيرها.

رابعًا:- إدخال رقم الجلوس

خامسًا:- الضغط على بحث لتظهر لك النتيجة

شهادة الصف الثالث الثانوي التجاري 2022

كما يرغب طلاب شهادة الدبلومات الفنية، في الاستعلام عن موعد ظهور النتيجة، وقد صرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن نتيجة الدبلومات الفنية، ومنها الثانوية الصناعية، لا تزال حتى الآن في مرحلة التصحيح والتجهيز والتجميع وسيتم الإعلان عنها بعد انتهاء الأعمال، موضحا أنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية فور الانتهاء منها وربما يكون ذلك خلال الأسبوع المقبل.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2021/2022، 830 ألفًا و753 طالب/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وقد بلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.