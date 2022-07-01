انت الان تتابع خبر تعديل رغبات تنسيق رياض الأطفال.. تعرف على الرابط وآخر موعد للتغيير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدء جميع أولياء الأمور يبحثون عن تعديل رغبات تنسيق رياض الأطفال، وذلك بالتحديد مع بدء فتح باب التعديلات اليوم الجمعة إلكترونياً، وهذا بعدما كشفت محافظة القاهرة عن فتح باب التعديل.

رابط تعديل رغبات تنسيق رياض الأطفال

وطبقاً إلى محافظة القاهرة فإنه يستمر فتح باب تعديل رغبات تنسيق مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2022/2023 من اليوم أمام جميع اولياء الامور، وطالبت كل أولياء الأمور سرعة الدخول على رابط تعديل رغبات تنسيق رياض الاطفال من خلال الموقع الإلكتروني، والعمل على تسجيل بيانات الطفل وتعديلها قبل انتهاء الموعد المقرر، وسوف يتم الكشف عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال مع تحمل ولي الأمر مسؤولية كتابة البيانات الصحيحة.

آخر موعد لاستقبال تعديل الرغبات

وبدأت من اليوم التسجيل وينتهي يوم 15 يوليو الجاري، ولابد أن يتم قراءة جميع الشروط والضوابط الخاصة بتعديلي رغبات التنسيق لمرحلة رياض الاطفال، ويتم التقديم في جميع المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المميزة للغات من خلال الموقع.