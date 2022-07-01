عاجل.. قرارات تطبق على عملاء البنوك اليوم.. أهمها إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً

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رياض - احمد صلاح - قام البنك المركزي المصري بالإعلان عن تطبيق العديد من القرارات التي تطبق اليوم الجمعة، وهذا طبقاً إلى كتابة الدوري الصادر من 15 مارس 2020، والكتب الدورية اللاحقة له بخصوص الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها، وهي تضمن استمرارية قيام البنوك بجميع اعمالها وأنشطتها المتنوعة لتوفير احتياجات العملية المصرفية.

قرارات تطبق على عملاء البنوك اليوم 1 يوليو 2022