انت الان تتابع خبر عاجل.. قرارات تطبق على عملاء البنوك اليوم.. أهمها إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام البنك المركزي المصري بالإعلان عن تطبيق العديد من القرارات التي تطبق اليوم الجمعة، وهذا طبقاً إلى كتابة الدوري الصادر من 15 مارس 2020، والكتب الدورية اللاحقة له بخصوص الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها، وهي تضمن استمرارية قيام البنوك بجميع اعمالها وأنشطتها المتنوعة لتوفير احتياجات العملية المصرفية.
قرارات تطبق على عملاء البنوك اليوم 1 يوليو 2022
- يتم إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بجميع خدمات التحويلات البنكية، وهي التي تكون بالجنيه المصري عن طريق القنوات الإلكترونية الإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية.
- تصدر المحافظ الإلكترونية مجاناً.
- بدءاً من اليوم تطبق السياسة التسعيرية التالية على خدمات التحويل لجميع الاشخاص الطبيعين فقط، عن طريق محفظة الهاتف المحمول.
- ويعفى كل العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى.
- يتم وضع حد أقصى للتسعير يقدر لـ 1 جنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات تكون بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى، وتكون تابعة لنفس مقدم الخدمة.
- العمل على وضع عمولة تحويل تكون بحد اقصى 0.5% من قيمة التحويل لا تتخطي قيمتها 10 جنيهات للمعاملة على معاملات التحويل لا تتخطي قيمتها مبلغ 10 جنيه للمعاملة على معاملات التحويل التي تكون بين أي محفظة هاتف محمول واي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة.
- العمل على على إعفاء المواطنين من المصروفات الخاصة بإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً، وذلك على أن تكون هذه البطاقة لا تلامسية حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
- رفع الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الآلي الذي يخص البنوك الأخري، وهي تصبح 4 آلاف جنيهاً مصرياً.