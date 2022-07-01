انت الان تتابع خبر أسعار ذبح اضاحي العيد في مجازر وزارة التموين.. اعرفها لو محتار تدبح فين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام العميد محمد السعدني رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم والدواجن وهي واحدة من الشركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة إلى وزارة التموين، بالكشف عن أسعار عمليات ذبح وتقطيع الأضاحي الحية سواء “خراف أو عجول أو بقري أو عجول جاموسي”، وهذا يكون في المجازر المملوكة إلى الشركة التابعة إلى وزارة التموين، وسوف تظل تعمل طوال فترة عيد الأضحى.

أسعار ذبح اضاحي العيد في مجازر وزارة التموين

وأضاف السعدني خلال منشور رسمي صادر من خلال وزارة التموين إلى أن الشركة تتولي مهمة توفير كميات كبيرة من اللحوم الضاني الحية في كل منافذ الشركة، ويصل عددهم لـ 24 منفذاً في كل المحافظات، وهي بأسعار اقل كثيراً من الاسعار التي تباع بها في المزارع الخاصة والاسواق المحلية.

-يتراوح سعر ذبح الخروف وجميع مشتقاته بين 400 و500 جنيه.

– فى حين يتراوح ذبح العجول بنوعيها البقري والجاموسي بين 1000 و1200 جنيه.

اسعار بيع لحوم الخراف في وزارة التموين

– يتراوح سعر الكيلو من الخروف القائم بين 85 و90 جنيهًا للكيلو، وسعر الخروف ككل يتم حسب الوزن.

– أما سعر الكيلو من اللحوم الضاني تبلغ 130 جنيهًا للكيلو.

– فى حين يصل سعر الكيلو من اللحوم السودانية إلى 115 جنيهًا للكيلو.