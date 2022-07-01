دمياط تتجاوز توريد القمح بالشون والصوامع بنسبة 102.59%

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والصوامع بنسبة 102.59% بما يعادل 54 ألفا و164 طنا و248 كجم، ما يؤكد على انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ منتصف أبريل الماضى.





وأكدت الدكتورة منال عوض - فى بيان اليوم الجمعة - أن المحافظة تعمل على توريد أكبر كمية من القمح، وضبط حركة تداوله وكذلك انتظام منظومة التوريد والتخزين، ويتم متابعة العمل من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر، موجهة بالتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد أى معوقات والعمل على حلها فورا.

يذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام بلغت 30170 فدانا و13 قيراطا، وتم تحقيق معدلات تجاوزت 102.59% من المستهدف لهذا العام، وبالمقارنة مع ما تم توريده خلال تلك الفترة من العام الماضى، فقد تجاوزت المعدلات المئوية للتوريد نسبة 295.49%.

ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة

على جانب آخر أعلن المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، استقبال 14 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرت 7 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم الجمعة، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25 ألفا، و720 طنا تشمل رمال، وعلف بنجر وبضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20 ألفا، و325 طنا تشمل: خردة وسلاج، وابلاكاش، وخشب زان وذرة و رأس ماشية (عجول تسمين).

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 510 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 296 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2005 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91 ألفا، و79 طنا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 271 ألفا، و905 أطنان، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2504 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً 3595 شاحنة.