غدا.. «الأعلى لتنظيم الإعلام» يستضيف وزير التموين

جدة - نرمين السيد - يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، غدا السبت فى تمام الساعة 5 عصرا، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى مائدة مستديرة.





ويحضر المائدة المستديرة شباب الإعلاميين والصحفيين وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك فى مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ فى ماسبيرو.

ومن المقرر أن تناقش المائدة، جهود مصر لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التى تمر بها جميع دول العالم، وكذلك جهود الحكومة المصرية وخططها لمواجهة ارتفاع أسعار وتوفير احتياطى آمن من جميع السلع الغذائية والاستراتيجية، ومقارنة بين الأسعار فى مصر وأمريكا وأوروبا، عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

إعفاء أصحاب البطاقات ‏التموينية من فروق الأسعار

يذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أصدر الأربعاء الماضى، قرارًا وزاريًا يقضى بإعفاء أصحاب البطاقات ‏التموينية من فروق الأسعار لمن يتقدم من تلقاء نفسه بخصم الأفراد الزائدة على بطاقة الدعم، مشيرًا إلى أن مدة ‏السماح بخصم الأفراد الزائدة من بطاقة الدعم وإعفاء أصحاب ‏البطاقات التموينية من فروق الأسعار هى شهرين.

‏تأتى الإجراءات للتسهيل على المواطنين لتقنين عمليات صرف الخبز ‏والسلع للمواطنين، خصوصا وأن عدد البطاقات التموينية تصل إلى 23 مليون بطاقة ‏يستفيد منها 64 مليون مواطن منها خبز وسلع تموينية، وما يقارب ‏الــ71 مليون مواطن مستفيدون من الخبز.

وبلغت قيمة ‏دعم الدولة للخبز وصلت إلى الـــ 5.5 مليار جنيها شهريًا بعد ارتفاع ‏أسعار القمح عالميًا وارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج، ووصلت قيمة ‏دعم السلع التموينية وصلت إلى الـ3 مليارات جنيه شهريًا بعد ارتفاع ‏أسعار السلع والزيوت عالميًا ودعم الدولة له حتى يصل للمواطن ‏على بطاقة الدعم بسعر يناسب الجميع.‏