زيارة مدبولى للجزائر الأبرز.. نشاط مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارا بالموافقة على مشروع قرار بإنشاء جامعة خاصة جديدة باسم الجامعة المصرية بالعلمين، ومقرها منطقة تل العيس، بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ومقرها بمحافظة الدقهلية، ونص التعديل على إنشاء 4 كليات جديدة بالجامعة، هى الدراسات القانونية، والطب البيطرى، والدراسات العليا للعلوم البيئية، والتمريض.

فضلا عن الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية، ومقرها محافظة القاهرة، ونص التعديل على إنشاء 5 كليات جديدة بالجامعة، هى الطب البيطرى، والقانون والإنسانيات، والحاسبات ونظم المعلومات، والإعلام والدراسات الأدبية، والفنون والتصميم، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بإنشاء جامعة بنها الأهلية، ومقرها مدينة العبور، بمحافظة القليوبية، ونص مشروع القرار على أن تضم الجامعة كليات: الطب البشرى، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعى، والهندسة، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والاقتصاد وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب.

كما تضمنت القرارات أيضا، وفقا للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص 105.18 فدان من الأراضى المملوكة للدولة، ناحية الصالحية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، لصالح المحافظة، لاستخدامها فى إقامة منطقة استثمارية، تقوم على الأنشطة الصناعية المختلفة التى تعتمد على منتجات الأراضى الزراعية المحيطة، مثل مصانع فرز وتعبئة الخضراوات والفاكهة، وثلاجات الحفظ، ومصانع عصائر ومنتجات غذائية، والعديد من المشروعات الأخرى، وكذلك الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 19-6-2022 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، لعدد 36 مشروعا، لكل من وزارتى الإسكان، والنقل، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، بهدف الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 24.71 فدان، بناحية شرق المنطقة الصناعية بالمطاهرة، من الأراضى المملوكة للدولة، لصالح محافظة المنيا، بغرض إقامة محطة طاقة شمسية، من خلال استثمارات القطاع الخاص.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لتطوير بحيرة المنزلة ومحيطها، حيث أشار إلى وجود توجيهات من رئيس الجمهورية بتطهير وتطوير البحيرات على مستوى الجمهورية تعظيما لعائد إنتاج الثروة السمكية ولرفع جودتها البيئية، وذلك بحضور وزيرى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، ونائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، ورئيس هيئة التخطيط العمرانى، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى للمشاريع الاستثمارية لصندوق مصر السيادى، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار القانونى لوزيرة التخطيط، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، ورئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادى، ورئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق السيادى.

وأشار التقرير إلى اجتماع رئيس الوزراء مع عدد من رؤساء ومسئولى البنوك والشركات الوطنية، للمشاركة فى الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث قال إن مؤتمر تغير المناخ فرصة مهمة من أجل مزيد من التعاون مع شركاء التنمية، وذلك بحضور وزير المالية، ومساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، ومساعد أول وزير المالية، ومساعد وزير المالية للتطوير الإدارى، وعدد من رؤساء البنوك والشركات الكبرى.

وتم عقد اجتماع لاستكمال متابعة خطوات فض التشابكات الحكومية وسداد المستحقات المالية البينية بين الوزارات والجهات الحكومية، حيث تم استعراض جهود سداد مستحقات وزارة البترول لدى الوزارات والجهات، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدنى، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون الدولى، والمالية، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ومدير التخطيط والتنمية بوزارة التنمية المحلية.

وشملت الاجتماعات أيضا، كما جاء بالتقرير، اجتماعا لمتابعة موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية، حيث أكد أن هذا الاجتماع يأتى بهدف دفع جهود صناعة الأسمدة الزراعية، وتحقيق الضبط لمنظومة توزيع الأسمدة بما يخدم مصالح المزارعين، وذلك بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، وعدد من مسئولى الوزارات، وكذلك اجتماع مع عدد من ممثلى البنوك الكبرى وشركات السيارات فى مصر.

وأكد على الأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة لتنمية وتوطين صناعة السيارات فى مصر، مشيرا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، وما تتضمنه من حوافز متنوعة من أجل تحويل مصر إلى مركز لصناعة السيارات، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، هذا إلى جانب الاجتماع الأول للجنة العليا للحياد التنافسى، حيث قال إن تعزيز الحياد التنافسى يعد أحد أهم أدوات تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وذلك بحضور وزراء العدل، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ووزير شئون المجالس النيابية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس جهاز حماية المنافسة، فضلا عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ بعد إعادة تشكيله، حيث أشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية مواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أعلى المعايير تعظيما للمقومات المتاحة، وذلك بحضور وزير النقل، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس قطاع النقل البحرى.

كما ترأس الاجتماع الأسبوعى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل التنسيق والتشاور المستمر مع الدول العربية لبحث مختلف القضايا المشتركة، وتوفير احتياطى من السلع الأساسية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، ضمن ترتيبات تنظيم مؤتمر المناخ COP27، بحضور محافظ جنوب سيناء، ونائب المحافظ، واستشاريى تلك المشروعات، فى حين عقد سيادته اجتماعا مع وزير البترول والثروة المعدنية لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وأشار إلى أن هناك عددا من الفرص الواعدة والمشروعات الاستثمارية المهمة فى قطاع البتروكيماويات، والتى من المقرر طرحها للقطاع الخاص، وذلك بحضور رئيس الشركة القابضة للكيماويات.

واستكمالا للاجتماعات التى عقدها رئيس الوزراء، أظهر التقرير، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير بعد إعادة تشكيله، حيث وجه بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات والجهات ذات الصلة لصياغة خطة عمل عاجلة لتعزيز الصادرات المصرية إلى أفريقيا، وذلك بحضور وزراء البترول، والتموين، والمالية، والاتصالات، والنقل، والزراعة، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، وزير قطاع الأعمال العام، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب اجتماع مع وزير السياحة والآثار لاستعراض جهود تعزيز دور صندوق دعم السياحة والآثار، وترتيبات استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وذلك بحضور الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، وكذلك اجتماع مع وزير المالية، حيث تم استعراض مستهدفات الموازنة الجديدة التى سيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل، وما تتضمنه من تطبيق سياسات مـن شأنها الاستمرار فى تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، خصوصا فى قطاعات الصناعة والتصدير، وذلك بحضور نائب وزير المالية، فضلا عن اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، بقصر الحكومة بالجزائر، وبحضور أعضاء الوفدين والمسئولين فى الجانبين المصرى والجزائرى.

وأكد على توجيهات الرئيس السيسى بأهمية العمل المخلص والجاد للنهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر ومصر إلى شراكة استراتيجية، بجانب اجتماع مع نظيره الجزائرى بمقر الحكومة الجزائرية، حيث شدد على أهمية تعزيز الدور الذى يقوم به القطاع الخاص فى البلدين كقاطرة لتعزيز العلاقات الثنائية فى شقيها التجارى والاستثمارى.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت قيامه بجولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى بقرية نهطاى التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك برفقة وزراء التموين، والتنمية المحلية، والإسكان، ومحافظ الغربية، ونائبه، ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى تفقد الأعمال الجارية فى مركز الشباب بقرية نهطاى، التابعة لمركز زفتى، ومدرسة نهطاى للتعليم الأساسى، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة بالقرية، حيث ترجل فى شوارع القرية واستمع لشرح من وزير الإسكان عن المشروعات الجارى تنفيذها، كما تفقد ومرافقوه الأعمال الجارية فى مجمعات الخدمات الزراعية، وخدمات المواطنين، ووحدة الحماية المدنية، بالإضافة إلى مشروع وحدة طب الأسرة والغسيل الكلوى بقرية نهطاى التابعة لمركز زفتى، وذلك خلال جولته لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى بمحافظة الغربية.

وفى السياق ذاته، تضمنت الأنشطة أيضا وفقا لما أبرزه التقرير، تفقده ومرافقوه الأعمال الجارية فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا تبطين الترع فى قرية نهطاى، التابعة لمركز زفتى، خلال جولته لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى تفقد المنطقة اللوجستية فى "سبرباى" بطنطا، وما تم من أعمال تطوير على كورنيش المدينة، وذلك ضمن جولته بمحافظة الغربية، فضلا عن تفقد ساحة مسجد العارف بالله السيد أحمد البدوى بمدينة طنطا، وكذا أعمال تطوير المنطقة المحيطة به، وذلك فى ختام زيارته لمحافظة الغربية، كما عقد مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء جولته بقرية "نهطاى" بمركز زفتى، حيث قال إن القرية هى نموذج من نماذج التطوير الذى سيشمل جميع القرى المصرية، مشيرا إلى أن مركز زفتى يسكنه نحو 600 ألف نسمة، وينفذ به أكثر من 1000 مشروع فى وقت واحد، إلى جانب إجراء اتصال هاتفى بنظيره الأردنى، أعرب خلاله عن خالص التعازى فى ضحايا حادث انفجار صهريج غاز بميناء العقبة، مؤكدا على تضامن مصر مع الأردن حكومة وشعبا فى هذا المصاب الأليم، كما هنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو، حيث عبر عن تقديم أسمى آيات التهانى القلبية بهذه المناسبة العظيمة، مقرونة بأطيب التمنيات للسيد الرئيس، بالتوفيق والسداد دوما، لما فيه خير مصر وشعبها الأصيل.

واستكمالا للأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فقد قام بزيارة والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق له إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما زار "مقام الشهيد" بمدينة الجزائر ووضع إكليلا من الزهور تكريما لأرواح شهداء الجزائر الأبرار، وذلك عقب انتهاء مراسم الاستقبال فى مطار هوارى بومدين الدولى بالعاصمة الجزائرية، وشهد ونظيره الجزائرى، بقصر الحكومة، مراسم توقيع عدد من الوثائق التى تخدم التعاون الثنائى بين البلدين، وذلك فى ختام ترأسهما أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

كما ترأس أعمال المنتدى الاقتصادى المصرى ـ الجزائرى المشترك، تحت شعار: "الجزائر ـ مصر: تاريخ وقواسم مشتركة فى خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة"، حيث أكد أن الاهتمام يتنامى بعقد مثل هذه المنتديات انطلاقا من إيمان مشترك بالدور الحيوى للقطاع الخاص فى دفع النشاط الاقتصادى وتحقيق التنمية، وذلك بحضور الوفدين الوزاريين من البلدين، ومسئولى غرف التجارة والصناعة، وممثلى القطاع الخاص بمصر والجزائر، فضلا عن مؤتمر صحفى عقب انتهاء اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، حيث أكد أنه من مصلحة البلدين التكامل معا ليكون لديهم قاعدة صناعية وإنتاجية مشتركة تخدم المحيط الاقليمى سواء قارة أوروبا أو إفريقيا،

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، فقد عقد لقاء مع الرئيس الجزائرى بقصر الرئاسة، حيث أكد أن الظروف الاستثنائية الصعبة تتطلب تكاتف الجهود سعيا لتحقيق التكامل، وذلك بحضور الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، ووزيرة التعاون الدولى المصرية، وسفير مصر لدى الجزائر.