انت الان تتابع خبر التحويل بين المدارس التجريبية 2022/2023.. بدأ خلاص تعرف على الرابط والشروط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مديريات التربية والتعليم بالإعلان عن فتح باب التحويلات بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمدارس التجريبية الرسمية “التجريبي” للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وهو الخاص بكل المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتستمر إلى منتصف أغسطس.

رابط التحويل بين المدارس التجريبية 2022/2023

ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفتي رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمدارس التجريبية الرسمية “التجريبي” 2022/2023، ويكون من خلال الضغط هنا، وحرصت وزارة التعليم بتحديد رابط التحويل الالكتروني بين المدارس في القاهرة من هنا، وأيضاً التحويل الإلكتروني بين المدارس لطلاب الجيزة من هنا.

شروط التحويل بين المدارس

التحويل ليس لأكثر من إدارة داخل نفس المحافظة.

روابط التحويل متوفرة إلكترونياً فقط بين الإدارات المختلفة، وتكون من خاص عربي إلى حكومة عربي، ومن خاص لغات إلى تجريبي لغات ومتميز، أو إلى المدارس الحكومة عربي.

والتحويل إلى الخاص أو خارج مصر أي العائدين من الخارج، وأيضاً يكون ورقياً ولا يوجد لهم تحويل إلكتروني.

وغير مسموح بالتحويل من المدارس العربي سواء حكومة أو خاص تجريبي لغات.

وغير مسموح بالتحويل في مراحل ابتدائي المدارس الرسمية “التجريبية” لمن لم يحصل على شهادة مرحلة رياض الاطفال من مدرسة خاصة لغات “شرط التحويل وجود بيان قيد لمرحلتي رياض أطفال لغات”.