انت الان تتابع خبر آداب ذبح الأضحية.. الافتاء تزيح الستار عنها للجميع قبل العيد بأيام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يفصلنا عن عيد الأضحى المبارك أيام قليلة، وهذا ما جعل جميع المسلمين يستعدون إلى التضحية، وكثرت العديد من الأسئلة حول آداب ذبح الأضحية والطريقة الصحيحة التي لابد أن يتم اتباعها عند الذبح، وهي التي جاءت سنة عن الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم.

الأضحية تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالي

وكشفت دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن آداب ذبح الأضحية، وأوضحت أن الأضحية هي عبارة عن زكاة تساعد في تقرب العبد المسلم إلى الله سبحانه وتعالي وتوجد العديد من الشروط التي لابد من اتباعها خلال الذبح.

وأضافت الدار أنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم “ما عمل آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا” رواه الحاكم وصححه.

آداب ذبح الأضحية تكشفها دار الإفتاء