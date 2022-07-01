انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس برلمانية المصرى الديمقراطى لـ دوت الخليج: الاشتراط المسبق من جانب الأطراف المشاركة في الحوار الوطني يفشله حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /708313/رئيس-برلمانية-المصرى-الديمقراطى-لـ-تحيا-مصر-الاشتراط-المسبق-من-جانب-الأطراف-المشاركة-في-الحوار-الوطني-يفشله

قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن وضع شروط مسبقة في الحوار الوطني يؤدي إلي فشلهـ مضيفا: احنا داخلين ننجح الحوار، فهناك فرق في أننا نكون داخلين ننجح الحوار وأننا نكون داخلين نشترط، الاشتراط المسبق يفشل الحوار قبل البدء فيه، عندي تخيل وتصور في أجندتنا أن الأولويات تكون في الصحة والتعليم مثلا الطرق مهمة والقطارات مهمة لكن الزراعة أهم ولا المونوريل؟.. هل التعليم أهم ولا نبني شقق جديدة أهم؟ .. أنا اتصور أن أهم بند في الحوار الوطني هو ترتيب الأولويات.

دوت الخليج

الاشتراط المسبق في الحوار الوطني

وأضاف منصور في حوار لـ دوت الخليج: إذا كيف يدار هذا الحوار هل هما 10 ولا 20 شخص هذه ليست القضية، لكن القضية الأكبر أننا لازم نبقى داخلين ننجح هذا الحوار علشان كلنا في مركب واحدة في البلد سواء معارضة أو غير، كل ما الأطراف بتقل بتساعد علي نجاح الحوار..بحيث يكون واحد فقط يمثل المعارضة وواحد تاني يمثل المؤيدين.

الحوار الوطني

وتابع: الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية يعد بداية حلول لأزمات كثيرة، وأتمنى أن يكون الحوار مفتوحا، على أن يستمر الحوار فترة طويلة وليس المقصود بأن يكون الحوار مفتوح أن يبقي للأبد، لكن أتصور أن أحد أهم الأشياء التي يتم طرحها عند بدء الحوار الوطني أن يكون له مدة زمنية محددة قد تكون شهور وقد تكون سنة، لأن عند تحديد مدة زمنية تستطيع الخروج بمخرجات...فمن الممكن أن نفضل نتحاور لـ 15 سنة لكننا لا نستطيع الخروج بمخرجات، لذلك لابد أن نحدد في بداية الحوار مدة معينة ومن خلال هذه المدة نستطيع تحديد ما هي أهدافنا خلال سنة هدف مثلا، وبمجرد الانتهاء من هذه السنة يكون الحوار انتهى ونكون خرجنا بنتائجه ومخرجاته، لكن هناك ضرورة قصوى وهي النظام عند إدارة الحوار الوطني، لأن التنظيم يعطي مخرجات ونتائج أفضل بكثير.

واستكمل رئيس برلمانية المصرى الديمقراطى: هناك شق آخر في الحوار الوطني، أنه عندما يخرج الحوار بمخرجات لابد أن يكون هناك آلية ولجنة أو مسئولين من الذين يجلسون علي طاولة هذا الحوار الوطني يتابعوا تنفيذ مخرجات هذا الحوار ولابد أن يكون لديهم سلطة ما أو طريقة ما لمتابعة هذا الحوار....ونحن لن نكون مبسوطين لو خرج الحوار بـ100 صفحة ولم ينفذ شيء على أرض الواقع، فذلك يعني أننا لم نفعل شيء.