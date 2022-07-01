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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /708301/مصرع-شاب-سقط-من-الطابق-التاسع-بعقار-بالإسكندرية

لقي شاب مصرعه اثر سقوطه من الطابق التاسع من إحدى الفنادق الشهيرة على كورنيش الإسكندرية، ولم يستدل حتى الآن سبب السقوط إختلال توازن الشاب ام قفز بإرادته.

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تلقي قسم شرطة سيدي جابر بلاغ يفيد مصرع شاب من اعلي فندق شهير بمحافظة الاسكندرية تحديدا في منطقة كيلوباترا ، وعلى الفور كانت قوة من القسم بالتنسيق مع هيئة الاسعاف الي محل الواقعة.

مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق التاسع

وكان قد لفظ أنفاسه الاخيرة فور وصول الإسعاف ، و تم نقله إلى مشرحة "كوم الدكة" ، وجاري التحريات والتحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة سيدة في حادث تصادم

وفي سياق أخر لقي ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في الحال، بينما أصيب آخر بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم على الطريق الدولى الساحلى بنطاق مركز ادكو بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

البداية عندما تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة نقل، على الطريق الدولى الساحلى أمام مركز ادكو، مما نتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخر بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من:- أحمد عبد اللطيف الدمياطى، 70 عاما، وعبد الله محمد الدمياطى، 28 عاما، وأسماء أحمد عبد اللطيف، 26 عاما، بينما أصيبت سعيدة حبشى الدمياطي 70 سنه بجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم .

النيابة العامة

وتم نقل الجثامين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابة لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.