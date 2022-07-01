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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /708312/الرئيس-السيسي-يحذر-من-الانسياق-وراء-التشكيك-المتعمد-والمغرض-من-بعض-الأطراف-لتشويه-الجهود-التنموية-التي-تنفذها-الدولة

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف التي تسعى دائماً لتشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال تفقده الرئيس السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الأعمال الجارية حاليًا لتطوير طريق الساحل الشمالي، مشيراً إلى أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائى، بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم، فضلاً عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، والتي ستساعد على سهولة وسرعة ربطها بمختلف أحياء القاهرة وتتيح انتقال المواطنين على نحو يسير، بما فيها محور ياسر رزق الذي سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المطقم. وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس تطرق إلى الأعمال الجارية حالياً لتطوير طريق الساحل الشمالي مشيراً إلى متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الطريق، ومؤكداً بأنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائى، بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات، مشدداً على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف التي تسعى دائماً إلى تشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع، يوم الأربعاء الماضي، مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء بحري أ.ح أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والدكتور حسن أبو سعدة استشاري الأعمال البحرية، والدكتور إسماعيل المرقبي رئيس مجموعة شاكر الاستشارية، والمهندس معتصم الغرابلي رئيس مجلس إدارة شركة الغرابلي.

الرئيس السيسي يحذر من الانسياق وراء التشكيك المتعمد والمغرض من بعض الأطراف لتشويه الجهود التنموية التي تنفذها الدولة

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي اطلع على «مشروعات تطوير وحماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية والساحل الشمالي».

وقد وجه الرئيس باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالي، خاصةً الإسكندرية، وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة النحر وتآكل الشواطئ، للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية وصون الاستثمارات بها.