الرئيس السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 05:23 مساءً - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم، فضلاً عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، والتي ستساعد على سهولة وسرعة ربطها بمختلف أحياء القاهرة وتتيح انتقال المواطنين على نحو يسير، بما فيها محور ياسر رزق الذي سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم.

وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس تطرق إلى الأعمال الجارية حالياً لتطوير طريق الساحل الشمالي، مشيرا إلى متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الطريق، ومؤكدا بأنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائي، بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف التي تسعى دائماً إلى تشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية.







