الرئيس السيسي يؤكد متابعته الشخصية لآراء المواطنين بشأن تطوير طريق الساحل الشمالي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 05:23 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الاعمال الجارية حالياً لتطوير طريق الساحل الشمالي، مشيراً إلى أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائى، بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات.

وشددا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف التي تسعى دائماً لتشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية.