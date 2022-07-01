مطروح ترفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ مطروح ــ فى بيان صحفى اليوم الجمعة ـــ أن مديرية الأوقاف جهزت 84 مسجدا و56 ساحة مسجد كبير على مستوى مدن ومراكز المحافظة، على أن يكون بكل ساحة مسجد إمام وخطيب أساسى وآخر احتياطى مع تكثيف المرور على المساجد.

وأشار إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية قامت بتكثيف جهودها مع شن حملات مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، للمرور على محال الجزارة وبيع اللحوم، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، وأيضا متابعة حركة السلع والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة وجودتها بالأسواق ومراكز توزيع السلع والجمعيات الاستهلاكية، ومتابعة الموقف على مدار اليوم والربط مع غرفة عمليات المحافظة لحل أى شكاوى للمواطنين بجانب استعداد مديرية الطب البيطرى بتجهيز المجازر وتواجد الأطباء البيطريين خلال العيد، إلى جانب دورها فى حملات الرقابة على الأسواق ومحال بيع اللحوم.

كما أعدت مديرية التضامن خطتها خلال تلك الفترة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى؛ للتيسير على المواطنين والفئات الأولى بالرعاية لتوفير اللحوم واحتياجاتهم، حيث تستهدف الخطة توزيع 15 رأسا من العجول على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة بالتعاون مع جمعية الأورمان، بالإضافة لصرف مبلغ 380 ألف جنيه منحة عيد الأضحى لـ245 أسرة بواقع 1550 جنيها لكل أسرة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليها للتأكد من أحقيتها للدعم وإدخال الفرحة على أفرادها خلال فترة العيد.

وأعلنت مديرية الصحة خطتها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بشأن التأكيد على تواجد الأطباء وأطقم التمريض بنوبتجاتهم فى المستشفيات ومراكز طب الأسرة، ورفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أى حالات طارئة مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن مشاركة المديرية فى الحملات التى ستنفذ خلال العيد للتأكد من سلامة المواد الغذائية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتواجد السيارات فى المناطق شديدة الذروة وساحات الصلاة.

كما قامت مديرية الزراعة بتوفير 700 رأس أضحية بالتقسيط على 12 شهرا للموظفين بالتنسيق مع الجمعيه المركزية على أن يكون سعر الكيلو 100 جنيه للقائم بالتقسيط و95 للفورى، كذلك تشكيل لجنه للمرور على الأراضى الزراعية خلال العيد لمنع التعديات عليها.

وتستعد مديرية الطب البيطرى بتكثيف حملات التفتيش على المحلات وأماكن ذبح اللحوم والدواجن ومحلات بيع الأسماك وثلاجات الحفظ والتجميد والمعسكرات والمصايف والمطاعم والفنادق، ورفع حالة الاستعداد القصوى بالمجازر خلال العيد على أن يكون المجزر مجانيا بالنسبة للرسوم الحكومية طوال فترة العيد.

وعرضت مديرية التموين خطتها بتوفير خمس خراف وثلاثة عجول بداية من يوم غد السبت فى المجمعات الاستهلاكية على أن يكون سعر اللحم الضأن 140 جنيها للكيلو، وسعر اللحم العجالى 115 جنيها للكيلو، بالإضافة لتشغيل المخابز بكافة طاقتها خلال العيد وتكثيف الحملات التموينية على المحلات.

واستعدت مدير مديرية الصحة بتشغيل غرف الطوارئ بالمديرية ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وتوفير مخزون الأدوية والأكسجين ومراجعة مولدات الكهرباء بالمستشفيات والتنسيق مع بنك الدم الإقليمى؛ لتوفير كميات مناسبة من الدم ومشتقاته تحسبا لأى طوارئ، وكذلك تجهيز غرفه طوارئ للطب الوقائى لمتابعة الإجراءات الوقائية والتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى وإدارة السياحة وغيرها، لشن الحملات خلال العيد وتكثيف حملات التفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية خلال أيام العيد والصيف، للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض، وكذلك تفعيل غرفة طوارئ خاصة بالبيئة للإبلاغ عن أى مخالفات خصوصا بالذبح أو النظافة أو تكدس القمامة خلال فتره العيد.

ويقوم فرع هيئة الإسعاف بمطروح بالاستعدادات لعيد الأضحى وموسم الصيف، بتوفير 15 سيارة إسعاف أمام المساجد أثناء صلاة العيد و10 سيارات بالشواطئ و3 سيارات أمام المتنزهات العامه و25 سيارة بمحور الضبعة و25 سيارة فى الساحل الشمالى و18 سيارة بسيوة و3 سيارات بالسلوم، ومنع الإجازات ورفع درجة الاستعداد على مدار الساعة لتلقى أى بلاغات أو حوادث، مع رفع العمل الإضافى لمدة 4 أيام طوال فترة الصيف ودعم السيارات بالأدوية والمستلزمات، والتنسيق مع مراكز المدن بتوفير مسار آمن لدخول وخروج السيارات بالشواطئ خلال الموسم، كما تم تدعيم أسطول السيارات بــ 19 سيارة جديدة ليصبح إجمالى السيارات 127 سيارة بالمحافظة.

كما يقوم قصر ثقافة مرسى مطروح من خلال خطة الاستعداد للعيد بإقامة نشاط ثقافى وفنى بحديقة كليوباترا صباحا ومساء وحفلات بمسرح الشاطئ خلال العيد.

وتنفذ مديرية الشباب والرياضة، مسابقات الطلائع فى النوادى خلال فترة العيد وإقامة أنشطة ترفيهية بالمتنزهات العامة وفتح الملاعب والمكتبات وحدائق الطفل بمراكز الشباب التابعة للمديرية بالمجان خلال العيد وإقامة دورى خماسى لكره القدم.

وتتابع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، تشغيل الخط الناقل الساحلى ورفع طاقة محطات تحلية الرميلة لــ 48،000 طن فى اليوم مع أعمال الصيانة لروافع المياه، وكذلك صيانة شبكة الصرف الصحى وتطهير البيارات والمحطات.

وانتهت شركة الكهرباء من أعمال صيانة المحولات والشبكات وتفعيل غرف الطوارئ على مستوى المحافظة خلال أيام العيد وموسم الصيف مع رفع الحماية المدنية بمطروح لحالة الاستعداد القصوى خلال أيام العيد والصيف.

ووجه محافظ مطروح إدارة المرور، بتكثيف الحملات المرورية لمنع أى تجاوزات خصوصا من البيدج باجى والدراجات النارية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت، موجها رؤساء مجالس المدن برفع المخلفات باستمرار، لمنع تكدس القمامة فى جميع أنحاء المحافظة ونظافة الشوارع ومنع أى تعديات على أراضى الدولة أثناء أيام العيد.