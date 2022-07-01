مساعد وزير الخارجية يجرى زيارة إلى جوبا (صور)

جدة - نرمين السيد - زار السفير هانى صلاح، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، العاصمة الجنوب سودانية جوبا، وقام بعدد من الأنشطة ممثلة فى المشاركة فى افتتاح شركة "البنك الأهلى جوبا"، وكذلك زيارة لكل من العيادة المصرية فى جوبا ومقر بعثة الرى المصرية فى جنوب السودان.





رافق مساعد وزير الخارجية خلال نشاطه معتز مصطفى عبدالقادر، سفير مصر لدى جنوب السودان وأعضاء السفارة المصرية فى جوبا، وأعرب مساعد وزير الخارجية للعاملين المصريين بتلك المؤسسات عن الشكر والتقدير للجهود المبذولة من جانبهم لدعم العلاقات الأخوية بين مصر وجنوب السودان، والدور الإيجابى الذى تقوم به تلك المؤسسات فى مجالات عملها. كما اطلع مساعد وزير الخارجية، على المشروعات والأنشطة التى تقوم بها المؤسسات المصرية فى جنوب السودان، وحرص على التأكيد خلال فعاليات الزيارة على عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وما توليه القاهرة من أولوية لتنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين فى شتى المجالات فى ضوء توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

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