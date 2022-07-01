الأقباط الكاثوليك يحتفلون بقداس عيد الرسل

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، اليوم الجمعة صلاة القداس الإلهى، بمناسبة الاحتفال بعيد استشهاد القديسين الرسولين بطرس وبولس، وذلك بكنيسة القديسة تريزا بالمحلة الكبرى.





شارك فى الاحتفال الأب صموئيل جرجس، راعى الكنيسة، والأخوات الراهبات، وشعب الرعية، وأعطى الأب المطران كلمة العظة قائلا: "من الله بالنسبة لك". وأضاف نيافته: إننا مدعوون، للتعايش الحقيقى مع الله، حتى نستطيع أن نعيش فى علاقة حية معه، وأنهى الأنبا باخوم القداس الاحتفالى بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين، بالإضافة إلى التقاط بعض الصور التذكارية مع شعب الرعية. واحتفلت كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا للأقباط الكاثوليك، بعزبة النخل، بعيد استشهاد القديسين الرسولين بطرس وبولس، هامتى الرسل، حيث ترأس صلاة القداس الإلهى الاحتفالى الأب يوحنا سعد، راعى الكنيسة.

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