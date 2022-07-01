التضامن تشهد احتفالية «أولاد مصر» بذكرى ثورة 30 يونيو (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الاحتفالية التى نظمتها مجموعة من مؤسسات دور الرعاية بمناسبة احتفالات الدولة بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث أقيمت الاحتفالية تحت شعار "فى حب مصر" بمؤسسة دور التربية بالجيزة.





وشارك فى الاحتفالية أبناء مصر من خمسة عشر مؤسسة رعاية اجتماعية من سبع محافظات، حيث تم تنظيم أنشطة ومسابقات رياضية وفنية وثقافية ودينية بين أبناء مصر.

ونفذت وزيرة التضامن الاجتماعى ضربة البداية لمباراة فى كرة القدم أقيمت بين الأبناء، ثم تابعت المباراة بين الفريقين، وقامت بتوزيع الميداليات على اللاعبين وتسليم كأس البطولة للفريق الفائز.

وحرصت القباج على لقاء الأبناء وفتح حوار معهم والاستماع لمطالبهم، كما قامت بتفقد مؤسسة دور التربية بالجيزة وزيارة مجموعة من الشباب والشابات، وحرصت على زيارة المحتجزين للاطمئنان عليهم، كما قامت بإدارة نقاش مفتوح مع بعض العاملين لمعرفة التحديات التى يواجهونها للعمل على تذليلها حرصاً على تحقيق مصلحة الطفل الفضلى.