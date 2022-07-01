14.400 فرصة عمل وفرها مشروعك لأبناء بنى سويف منذ 2015

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، أن إجمالى المشروعات التى تم تمويلها عن طريق المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" وصل إلى 14 ألفا و390 مشروعا صغيرا، بقيمة مليارين و19 مليون و358 ألف جنيه، وفرت نحو 14 ألفا و400 فرصة عمل فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى مايو 2015.





وأكد محافظ بنى سويف -فى بيان اليوم الجمعة- أهمية المبادرة التى تنفذها وزارة التنمية المحلية بمشاركة عدد من البنوك الوطنية المشاركة فى المشروع وهى بنوك "مصر، الأهلى، القاهرة، الزراعى المصرى، التعمير والإسكان، الإسكندرية"، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين "غير الموظفين" خصوصا الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيرا إلى أن هذه المبادرة عززت بشكل ملموس جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة وتشجيع ثقافة العمل الحر والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة. واستعرض المحافظ التقرير الدورى، الذى أعدته مدير "مشروعك" بالمحافظة نهى محمد، وأوضحت خلاله أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع "الشباك الواحد" لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة،منوهة عن توجيهات المحافظ بأن تكون الأولوية فى التمويل للمشروعات العاملة فى القطاعات والأنشطة الإنتاجية والصناعية، والتركيز على أهمية تلك المشروعات وعوائدها المتعددة فى العديد من الجوانب من توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لمساعدة المواطنين فى إجراء دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الانتاجية والصناعية، فضلا عن التعاون فى التسويق والترويج لمنتجات تلك المشروعات.

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