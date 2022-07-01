اكتمال وصول بعثة حجاج القرعة إلى المدينة المنورة

جدة - نرمين السيد - وأوضح مسئولو غرفة عمليات البعثة - فى تصريح، أنه تم اليوم تفويج 273 حاجا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، لاستكمال أداء مناسك الحج.
وأضافوا أنه فور وصول الحجاج الى العاصمة المقدسة، تم تسكينهم فى فنادقهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكى الشريف، وتوزيع الوجبات الجافة عليهم، بالإضافة إلى عدد كافى من زجاجات المياه المعدنية، لافتين إلى أن آخر فوج من حجاج القرعة سيتم تفويجه من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، يوم 4 يوليو الجارى.
وفيما يتعلق بالحالة الصحية للحجاج، أكد مسئولو غرفة عمليات بعثة حج القرعة، أن الحالة الصحية العامة للحجاج جيدة، ولم تظهر أية حالات مرضية أو طارئة، تستلزم النقل الى المستشفيات حتى الآن.
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