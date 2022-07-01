بين الماضى والأساطير.. احتفالية بقصر البارون بمناسبة مرور عامين على افتتاحه

جدة - نرمين السيد - تضمنت الفعالية معرضين للصور الفوتوغرافية واللوحات الفنية، بالإضافة إلى ورشة فنية للأطفال تضمنت رسم وتلوين وورشة حكى عن أساطير القصر والمتمثلة فى الصراع بين الخير والشر، وفقرة فنية لفرقة أكورديونيلا الموسيقية.
وقالت الدكتورة بسمة سليم مدير قصر البارون، فى تصريح لها، إن المعرض الأول ضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية التى تم عرضها بأروقة القصر الداخلية، لتسليط الضوء على حالة القصر قبل وبعد مشروع ترميمه، أما المعرض الثانى تم إقامته فى قاعة العرض المتغير بالقصر ليعرض مجموعة من صور الفن التشكيلى عن الأساطير والشائعات التى صاحبت القصر طوال فترة غلقه، وكذلك طرح ومعالجة الأساطير الهندية والأوروبية التى تتواجد على واجهات وجدران القصر.
وأشارت إلى أن الهدف من إقامة هذين المعرضين هو تسليط الضوء على حالة القصر قبل وبعد الترميم، الأمر الذى يساهم فى إبراز جهود الدولة المصرية ممثلة فى ووزارة السياحة والآثار لإنقاذ هذا الأثر، وتوجيه الأنظار نحو القصر فى الوقت الراهن وجعله مقصدا سياحيا نظرا لأهميته التاريخية والمعمارية.
تجدر الإشارة إلى أن المعرضين افتتاحهما الدكتور أبو بكر عبد الله نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، نائبا عن الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ومن المقرر أن يستمر المعرضان حتى الرابع من يوليو الجارى.
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