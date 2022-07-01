عاجل.. السيسى يؤكد متابعته لآراء المواطنين حول تطوير طريق الساحل الشمالى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشار إلى أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائى، بما يشمل جميع الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات.
وشدد الرئيس السيسى، على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف التى تسعى دائما لتشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية.
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