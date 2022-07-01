- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم، فضلا عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، والتى ستساعد على سهولة وسرعة ربطها بمختلف أحياء القاهرة وتتيح انتقال المواطنين على نحو يسير، بما فيها محور ياسر رزق الذى سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم.
وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس تطرق إلى الأعمال الجارية حاليا لتطوير طريق الساحل الشمالى مشيرا إلى متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الطريق، مؤكدا أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائى، بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات.
وشدد على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف، التى تسعى دائما إلى تشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يتفقد محور ياسر رزق وتطوير كورنيش المقطم (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.