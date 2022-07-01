عاجل.. السيسى يتفقد محور ياسر رزق وتطوير كورنيش المقطم (صور)

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم، فضلا عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، والتى ستساعد على سهولة وسرعة ربطها بمختلف أحياء القاهرة وتتيح انتقال المواطنين على نحو يسير، بما فيها محور ياسر رزق الذى سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم.

وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس تطرق إلى الأعمال الجارية حاليا لتطوير طريق الساحل الشمالى مشيرا إلى متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الطريق، مؤكدا أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائى، بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات.

وشدد على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف، التى تسعى دائما إلى تشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية.