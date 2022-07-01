الأعلى للإعلام يحذر من استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات فى الجرائم

جدة - نرمين السيد - أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا أكد فيه ضرورة الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة والتحقيقات الواردة فى الأكواد الإعلامية والمنشورة فى الجريدة الرسمية، ومن بين بنودها عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات، وعدم بث تفاصيل يمكن تؤثر على سير العدالة، وعدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعى، إلا بعد التأكد التام من دقة الخبر قبل نشره.





كما شدد المجلس على ضرورة مراعاة واحترام الحق فى الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، وعدم نشر صور أو أسماء أقارب المشتبه بهم أو المتهمين، والحذر الشديد عند نشر الأخبار المتعلقة بالشرف والأعراض وأسرار العلاقات الزوجية بما لها من خصوصية، واحترام العلاقات الإنسانية ومراعاة حرمة الموتى. وأكد المجلس أن لجان الرصد تقوم بدراسة حالات عدم الالتزام بالضوابط الواردة فى الكود، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى قانونه بشأن حالات خرق الضوابط والمعايير. ويحذرالمجلس الأعلى للإعلام من النشر الذى قد يؤدى الى فقدان الثقة فى سيادة القانون وأجهزة القضاء، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة التى تتمتع بالمصداقية والوضوح. كم أكد المجلس أنه سيعقد فى الأيام القادمة ندوات نقاشية حول الأكواد التى أصدرها وتم نشرها فى الجريدة الرسمية، لملاحقة التطور السريع فى مختلف القضايا.

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