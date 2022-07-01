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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /708307/النقابة-هتوقفني-وأقعد-في-بيتنا-لهذا-السبب-عفروتو-يرفض-القفز-من-أعلى-خشبة-المسرح

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لمطرب الراب عفروتو، أثناء إحيائه حفل بموسم جدة، حيث طلب الجمهور منه أن يقفز من على خشبة المسرح لكنه رفض بسبب نقابة المهن الموسيقية.

دوت الخليج يرصد سبب رفض عفرتو القفز من على خشبة المسرح.

عفروتو يخشى من النقابة

وقال عفروتو في الفيديو: نفسي أنط من على المسرح والله، بس الكلام ده بره مش هنا، لكن هنا النقابة هتوقفني، وتاني يوم ألاقي نفسي قاعد في البيت.. ليه بقى! مالهاش لازمة.

عفروتو يحيي حفل غنائي بجدة

أحيا مطرب الراب عفروتو مساء السبت حفل غنائي له ضمن حفلات موسم جدة برفقة ويجز وديزي، وأثار ضجة بملابسه على المسرح والتي جاء سعرها صادم للجمهور.

ظهر مطرب الراب عفروتو في حفله أمس 25 يونيو بموسم جدة بسويت شيرت صدم الناس عندما اكشتفوا سعره كما قدم مجموعة من أغانيه مثل “فرق برة”، و"مش بالحظوظ".

وارتدى عفروتو أمس السبت "سويت شيرت" من Valentino باللون الأبيض يدمج ألوان الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق والأسود من منطقة الأكمام.

ويبلغ سعر الـ "سويت شيرت" الذي ارتداه عفروتو من الموقع الرسمي للبراند 1200 يورو، أي ما يعادل 28 ألف جنيه مصري، وكان قد بدأ الحفل مع مطرب الراب ديزي الذي زاد من حماس الجمهور بأغانيه.

ويشار أن أغنية مطرب الراب عفروتو "مش بالحظوظ" كانت قد تصدرت قائمة الأغاني الأكثر استماعا على Spotify في صيف عام 2021 وعلق عفروتو عن هذا الأمر.

وقال مطرب الراب عفروتو عن تصدر أغنيته قائمة الأكثر استماعا: "مش مصدق إن كمان كام سنة هيقولوا على جيلنا إن هو اللى طلع بالمجال ده لفوق، ومش بس كدا، لا كمان إسمى هيكون في أول الصفوف”

جدير بالذكر أنه وصل عدد زوار موسم جدة إلى 5 مليون زائر لعدد من الأماكن التي يضمها الموسم ضمن فعاليتها وتشمل العديد من الأماكن الترفيهية للكبار والصغار، والثقافية مثل غابة جدة التي تضم الحيوانات النادرة حول العالم، متحف الحيوانات المحنطة، منطقة جوفالي التي يقام بهاء حفلات، وسيتي ووك التي تضم مسرح عربي وأخر أجنبي.